Что делать, если у вас подозрение на коронавирус: МОЗ обновил алгоритм

В Украине обновили механизм помощи пациенту с подозрением на COVID-19. pixabay.com

Министерство здравоохранения Украины обновило механизм оказания помощи пациенту с подозрением на коронавирус (COVID-19).

Как сообщает Минздрав в Facebook, при появлении симптомов COVID-19 у пациента семейный врач обязан действовать по утвержденному алгоритму и принять решение о дальнейшем лечении больного (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте до конца страницы).

Первым этапом является обращение к своему семейному врачу. После чего тот проконсультирует по телефону и решит, необходима ли госпитализация. При необходимости приедет к пациенту.

Далее возможен вызов мобильной бригады, которая возьмет у больного образцы для теста на коронавирус. После получения результатов теста, в случае подтверждения COVID-19, предусмотрено оказание медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях с активным наблюдением больного.

В случаях, когда пациент не имеет своего семейного врача (не подписывал декларацию с соответствующим специалистом), можно позвонить на областную горячую линию по вопросам коронавируса.

При повышении температуры выше 38 градусов, которая плохо поддается коррекции, необходимо звонить на номер 103.

Алгоритм помощи пациенту с подозрением на коронавирус Facebook Министерства здравоохранения Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 6 сентября в Украине официально подтверждены 135 894 случая коронавирусной инфекции. Из них 2107 – выявлены за минувшие сутки.

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