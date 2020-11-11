Что делать, если у вас коронавирус и нет декларации: алгоритм действий

Если человек подозревает у себя коронавирус, но декларация с семейным врачом у него не заключена, необходимо звонить на региональную горячую линию, горячую линию Министерства здравоохранения по номеру 0 800 505 201 или Центра общественного здоровья по номеру +38 044 425 43 54.

Также можно позвонить на контакт-центр Кабинета министров по телефону 1545, рекомендует Национальная служба здоровья Украины.

Оператор горячей линии, на которую вы позвонили, укажет дальнейший алгоритм действий. Также в НСЗУ рекомендуют записать и держать под рукой:

номер телефона регистратуры медучреждения, в котором вы выбрали своего врача;

мобильный семейного врача или терапевта;

номер горячей линии по вопросам коронавирусной инфекции в области.

Кроме того, в ведомстве советуют проверить наличие номеров телефонов, по которым можно обратиться за помощью и консультацией, у родителей, бабушек, дедушек и других пожилых родственников.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как сделать бесплатный тест на коронавирус. Если пациент подозревает у себя заболевание, ему необходимо позвонить (а не идти на прием) семейному врачу.