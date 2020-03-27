Число больных коронавирусом в Украине выросло до 218: данные Минздрава на 27 марта

По состоянию на 10:00 пятницы, 27 марта, количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине уже достигло 218 случаев.

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Об этом сообщил во время брифинга 27 марта главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. По его словам, за сутки количество выявленых случаев выросло на 62 (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"За прошедшие сутки заболели 62 человека. Поэтому в целом у нас уже 218 случаев. Из них – 5 летальных. Рад сообщить, что есть и положительные новости. Сегодня мы уже имеем 4 случая выздоровления от коронавирусной болезни. Все в Черновицкой области. Среди них три взрослых, один ребенок. Также ожидается сегодня еще пятый на выписку", – отметил Ляшко.

Также он рассказал о статистике заболеваемости по возрастным категориям, отметив, что больше всего болеют люди от 30 до 40 лет (почти 38% от всех случаев). Пациенты в возрасте от 18 до 29 лет составляют 17% заболевших, 50-65 лет – 30% и 65 + – 6% больных.

Ляшко подчеркнул, что это свидетельствует о том, что пожилые люди более добросовестно соблюдают карантин, чем молодое поколение.

Коронавирус Delo.ua

Также детальный анализ эпидемиологической обстановки появился на странице Минздрава Украины в Facebook.

"По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 27 марта в Украине 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 4 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 62 новых случая", – сказано в сообщении.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 5 случаев;

Волынская область – 2 случая;

Днепропетровская область – 3 случая;

Донецкая область – 2 случая;

Запорожская область – 8 случаев;

Закарпатская область – 1 случай;

Житомирская область – 2 (1 летальный) случая;

Ивано-Франковская область – 24 (2 летальных) случая;

Киев – 47 случаев;

Киевская область – 32 случая;

Львовская область – 3 случая;

Луганская область – 1 случай;

Одесская область – 4 случая;

Ровенская область – 9 случаев;

Тернопольская область – 25 случаев (1 летальный)

Херсонская область – 1 случай;

Черновицкая область – 47 (1 летальный) случаев;

Черкасская область – 2 случая.

В Минздраве отметили, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

Всего по состоянию на утро 27 марта в Центр поступило 277 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 1401 сообщение о подозрении на COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL:

по состоянию на 26 марта в Украине были подтверждены 196 случаев заражения. Из них 40 выявили за прошедшие сутки.

Вместе с тем, 26 марта из больницы в Черновцах выписали ребенка, который выздоровел. Еще двоих людей отпустят домой 27 марта.

Что касается ситуации в мире в целом, то опасную инфекцию подхватили уже 532 тысячи человек. 24 тысячи – умерли. Вылечились более 124 тысяч.

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