"Убивал детей на Донбассе!" Чиновница с Буковины попала в грандиозный скандал из-за воина ООС

В сети разгорелся скандал из-за чиновницы из Черновицкой области Янины Сметанюк, которая безосновательно обвинила воина ООС в "убийстве детей Донбасса".

Соответствующий комментарий она оставила в интернет-споре с защитником. Скриншот оскорбительных слов женщины опубликовала на своей странице в Facebook пользователь Валентина Радчук. В одном из комментариев Сметанюк написала: "Такой, как ты, убивал детей на Донбассе".

Оскорбительные комментарии Сметанюк в адрес воина ООС Facebook Валентины Радчук

Скриншот страницы Сметанюк Facebook Валентины Радчук

"Я думала, что меня уже мало чем можно удивить, но нет! Под одной заметкой увидела комментарий, который для меня просто дикий. Потому что пишет его жительница не Горловки и Макеевки, а нашей Заставны. Более того, женщина работает в райгосадминистрации, представляет интересы государства! В комментарии госпожа Янина Сметанюк участника боевых действий обвиняет в том, что он пошел воевать, чтоб "детей убивать на Донбассе"! Я даже не могу представить, что начнут писать года через два-три!" – возмутилась автор поста о скандальной стороннице "русского мира" с Буковины.

Янина Сметанюк Facebook Янины Сметанюк

Кроме того, Сметанюк разнесли в комментариях и на ее личной странице в Facebook. Согласно обнародованной там информации, она работает в Службе по делам детей.

"Такое впечатление, что это писала не жительница Буковины, а какая-то больная "русским миром" макеевчанка или луганчанка, которая весной 2014-го вопила: "Путин, введи войска!", а до этого была агитатором за Януковича и Партию регионов", "Человек защищала ваш покой, чтобы ваши дети жили в мире. Вы просто животное. Напоминаю вам, от российской агрессии погибло 16 тысяч украинцев и около 2,5 миллионов переселенцев потеряли свои дома", – пишут разозленные украинцы.

"Пиши заявление, коллаборационистка, кончилась твоя работа в госучреждениях", "Стерва", "Этой девочке вручили награду ее отца, который погиб защищая и вашего ребенка", "Слышишь, уважаемая амеба. Потому что мозгов у тебя не больше. Искренне желаю тебе, чтобы все твои родные отправились на фронт. Жаль тех ребят, которые отдали свою жизнь, за то, чтобы такое г*вно, как ты, могло спокойно растить своих детей и спать мирно в доме", "Ватникам не место на госслужбе!" – укоряют Сметанюк за оскорбление защитника Украины.

Мерзоту треба знати в лице! Оця рагулиха, Яніна Сметанюк,держслужбовець з міста Заста́вна Чернівецької області, учасника бойових дій звинувачує у тому, що він пішов воювати, щоб дітей вбивати у Донецьку! Маю надію цю, суку, звільнять з роботи без права поновлення на держслужбі! pic.twitter.com/38AdAnsQWM — Карпик (@Karpuk555) January 7, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце октября в одном из троллейбусов Киева пассажирки пенсионного возраста назвали защитников Украины, которые воюют с российскими оккупантами на Донбассе, "убийцами". Кроме того, они обвинили их в вооруженной агрессии, развязанной Москвой. Свидетелем инцидента стал ветеран войны на востоке Украины Александр Морозов.

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