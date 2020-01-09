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9 января • обновлено в 12:05
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Обвинила ВСУ в убийстве детей Донбасса: скандальная чиновница с Буковины угодила в "Миротворец"

1.5т
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Скандальную чиновницу Янину Сметанюк из Черновицкой области внесли в базу сайта "Миротворец". Это произошло после ее обвинения в адрес воина ООС в "убийстве детей Донбасса".

Примечательно, что Сметанюк попала в список пособников оккупантов после появления публикации о скандале с ней на OBOZREVATEL . Ссылку на материал в качестве доказательства ее пророссийской позиции опубликовали на сайте "Миротворца".

Янина Сметанюк

Янина Сметанюк

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В ее досье отмечается, что сепаратистка внесена в базу за "глумление над воином, выполнявшим боевое задание по защите Украины от российского агрессора, пропаганду, направленную на дискредитацию Вооруженных сил Украины и отрицание российской агрессии".

Страница с досье на Сметанюк на "Миротворце"

Страница с досье на Сметанюк на "Миротворце"

Скриншот страницы

Как сообщалOBOZREVATEL, ранее сайт "Миротворец" заявил, что внесет пропагандистов российского телеканала "Звезда" в свою базу после их незаконного визита в Киев. По словам активистов проекта, приезд рупоров Кремля в украинскую столицу был частью информационной спецоперации агрессора.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина Черновцы
Тег
сайт Миротворец
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Федераст Пукинец
Федераст Пукинец
Почему удаляете комментарии ? И по какому принципу ?
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Дикари,че с них взять
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Зачем удалять комментарии??? Если это правда про воинов всу, то пусть её знают и свидомые...
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