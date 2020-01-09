Обвинила ВСУ в убийстве детей Донбасса: скандальная чиновница с Буковины угодила в "Миротворец"

Скандальную чиновницу Янину Сметанюк из Черновицкой области внесли в базу сайта "Миротворец". Это произошло после ее обвинения в адрес воина ООС в "убийстве детей Донбасса".

Примечательно, что Сметанюк попала в список пособников оккупантов после появления публикации о скандале с ней на OBOZREVATEL . Ссылку на материал в качестве доказательства ее пророссийской позиции опубликовали на сайте "Миротворца".

Янина Сметанюк

В ее досье отмечается, что сепаратистка внесена в базу за "глумление над воином, выполнявшим боевое задание по защите Украины от российского агрессора, пропаганду, направленную на дискредитацию Вооруженных сил Украины и отрицание российской агрессии".

Страница с досье на Сметанюк на "Миротворце" Скриншот страницы

Как сообщалOBOZREVATEL, ранее сайт "Миротворец" заявил, что внесет пропагандистов российского телеканала "Звезда" в свою базу после их незаконного визита в Киев. По словам активистов проекта, приезд рупоров Кремля в украинскую столицу был частью информационной спецоперации агрессора.

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