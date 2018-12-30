Нельзя категорически! Назван топ-3 опасных продуктов для детей

Чипсы и снэки, скоропортящиеся продукты и сладкая газированная вода – это топ-3 продуктов, которых не должно быть в рационе ребенка. Это признано как ВОЗ, так и диетологическими ассоциациями разных стран.

Об этом в эфире ObozTV заявил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, комментируя возможность запрета продажи в Украине снэков детям до 16 лет. По его мнению, подобный запрет необходим.

"Во всех общеобразовательных учреждениях продажа продуктов питания должна осуществляться только согласно типовому меню. Которое согласовывается соответствующими органами. И в это типовое меню обязательно входит вся рецептура, продажа которой осуществляется в столовой этого учреждения", – объяснил Рубан.

Он добавил, что подобный запрет не может регулироваться законом, для этого нужны соответствующие нормативно-правовые акты. Их будет разрабатывать Министерство здравоохранения, потому что эта сфера находится исключительно в их компетенции.

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Как сообщал OBOZREVATEL, запрет продажи снеков детям в возрасте до 16 лет в Верховной Раде предложили еще в октябре. Председатель подкомитета по вопросам пищевой промышленности и торговли агропромышленными товарами комитета Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Петр Юрчишин сообщил, что планирует провести все необходимые обсуждения перед написанием и подачей соответствующего законопроекта.

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