Чикатило во время последнего убийства проглотил язык жертвы: как задержали самого неуловимого маньяка в истории

Одного из самых жестоких маньяков в истории Андрея Чикатило арестовали 20 ноября 1990 года после многих лет поисков.

Как пишут "Аргументы и факты", маньяка обнаружили, когда он выходил из леса, где убил 22-летнюю Светлану Коростик.

Операция "Лесополоса", которую объявили в 1985 году на Дону, длилась три года. Благодаря сотрудничеству с ростовским психиатром Александром Бухановским милиция исключила из числа подозреваемых стоящих на учете психов, несовершеннолетних, онанистов и гомосексуалистов. Вырисовался четкий портрет потрошителя: сексуальный маньяк, вероятно, водитель или человек, который часто ездит в командировки, передвигается по железной дороге.

За это время нашли сотни людей с сексуальными отклонениями, раскрыли десятки убийств и изнасилований. Но того самого маньяка взять не удавалось.

Задержали Чикатило возле железнодорожной платформы Лесхоз. Он выходил из леса, где убил 22-летнюю девушку. Милиционер обратил на него внимание из-за нестандартной одежды – мужчина был в костюме и с галстуком. С того момента за ним установили наблюдение.

"Кончик языка последней жертвы маньяк проглотил, соски – тоже. Остальное, что вырезал после смерти, выбросил. Присыпал труп землей и листьями. Резал ее складным ножом с розовой пластмассовой фигурной ручкой", – рассказал оперативник Анатолий Евсеев.

Задерживать маньяка решили по месту его жительства, в Новочеркасске. 20 ноября он пошел делать рентген пальца, который прокусила предпоследняя жертва.

"Потом пошел через парк в кафе. В руках была авоська, а в ней – трехлитровый баллон с пивом. Чикатило заглянул в кафе, а на выходе мы его "взяли" и повели к машине. Он сказал лишь одно: "Я арестован?" Всю дорогу до Ростова он не проронил ни слова", – вспомнил Евсеев.

По его словам, Чикатило тогда даже не подумал о том, что его задерживают за убийства, а был уверен, что это из-за его постоянных жалоб на начальство.

"Он был сутяжником и склочником. Писал жалобы даже Горбачеву", – рассказал Евсеев.

Напомним, Чикатило убил десятки женщин, девочек и мальчиков. Суд доказал 52 смерти от его рук, хотя сам маньяк признал вину в 56 преступлениях. Есть версия, что жертвами маньяка могли стать более 65 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, орудующего более десяти лет назад на Киевщине серийного маньяка Юрия Кузьменко правоохранители пытались поймать почти три года. К расследованию дела были привлечены "лучшие умы" уголовного розыска, а в установлении следов преступника Украине помогали даже в НАТО.