Народный депутат Сергей Шахов, сопредседатель политической силы "Наш край", первым из украинских политиков сдал плазму крови в рамках донорской акции для поддержки тяжело больных на коронавирус, прошедшей в Черкассах.

Судя по видео на Youtube-канале Шахова, процедура состоялась в Черкасском областном центре крови, на базе которой украинская биофармацевтическая компания Biopharma запустила программу по выработке лекарств от COVID-19.

"Для меня огромная честь стать первым донором среди украинских политиков. Я всегда говорил, что именно украинские ученые смогут создать лекарство от этой болезни. Уверен, так и будет. Со своей стороны, я готов помогать всем чем смогу, как минимум поддержкой в парламенте и собственной кровью", – отметил Шахов.

Шахов сдал плазму крови для поддержки больных коронавирусом

Депутат намерен инициировать поддержку лабораторий, которые готовы присоединиться к исследованиям, на государственном уровне, поскольку на сегодня в Украине отсутствует единая государственная программа по исследованию "ковидной" крови – соответствующих плазмоцентров не хватает даже в столице.

При этом нардеп призвал всех неравнодушных украинцев-доноров посетить плазмацентры компании в Сумах, Шостке, Конотопе, Днепре, Харькове и Черкассах. Все они оборудованы в соответствии с современными мировыми требованиями, в отличие от большинства государственных больниц. Для доноров предусмотрены повышенные выплаты в 1200 грн за донацию.

"Всего полчаса, и 650 мл плазмы отправляются в новый научно-производственный комплекс компании в Белой Церкви. Возможно, именно они спасут чью-то жизнь. Присоединяйтесь к донорству плазмы!" – добавил парламентарий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее израильский реаниматолог, анестезиолог высказал мнение, что эффективность лечения больных с COVID-19 с помощью плазмы крови людей переболевших сомнительна.

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