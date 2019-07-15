Черновцы "поплыли" после мощного ливня: впечатляющие видео

В воскресенье, 14 июля, вечером в Черновцах прошел мощный ливень, после чего город буквально поплыл.

Значительную его часть затопило. Особенно пострадали центральные улицы. Видео черновецкой Венеции выложили в сети местные жители. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

После непогоды почти на всех автодорогах города было затруднено движение транспорта, а грунтовые дороги – существенно размыло.

Последствия ливня в Черновцах Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, некоторые улицы Киева оказались затоплены ливнем, который прошел в столице днем 14 июля.

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