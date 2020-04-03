Черновицкая область перешла на полную изоляцию

Черновицкую область полностью закрыли на въезд и выезд из-за эпидемии коронавируса. Новые правила вступили в силу с 00:00 2 апреля.

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Как рассказала местная журналистка Алла Спринчинат Telegram-каналу Pavlovsky News, исключение допустят лишь для грузового автотранспорта, который будет обеспечивать жизнедеятельность региона. Также запрет на въезд не распространяется на транзитный транспорт и людей, которые имеют прописку на Буковине и возвращаются домой.

По словам журналистки, границы области охраняют сотрудники полиции, Национальной гвардии и ГСЧС. В связи с режимом тотальной самоизоляции области в селах, где были самые большие вспышки болезни, блокпосты сняли.

Изоляция Буковины Укринформ

Спринчинат также добавила, что сейчас в Черновицкой области коронавирусом больны более 170 человек. Ежедневно фиксируется несколько десятков новых случаев. Среди инфицированных – 10 медработников.

Кроме того, пять человек находятся на неинвазивной вентиляции легких, их состояние – стабильно тяжелое.

Как сообщал OBOZREVATEL, В Черновицкой области 2 апреля обнаружили еще 28 человек, заболевших коронавирусом COVID-19. Глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук рассказал, что среди новых случаев на Черновцы приходится лишь пять. Также впервые вирус добрался до Путильского района, который оставался "свободным островком".

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