Экоактивисты зафиксировали огромные всплески радиации возле Чернобыльской зоны. Карты

В Чернобыльской зоне отчуждения и возле нее якобы произошли большие прыжки радиационного загрязнения.

Такие данные зафиксировала общественная организация Save Dnipro, опубликовав результаты наблюдений на странице в Facebook (чтобы посмотреть карты, доскролльте страницу до конца).

Заявляется, что высокие уровни радиации появились еще 17 ноября у нового хранилища отработанного ядерного топлива ХОЯТ-2 (почти в 600 раз выше стандартных значений). Утром 18 ноября радиация, предварительно, была повышена на соседней станции "Отводящий канал" (почти в 300 раз выше обычного).

Отмечается, что именно 18 ноября в новое хранилище ХОЯТ-2 впервые было перегружено отработанное ядерное топливо с Чернобыльской АЭС для длительного хранения. Однако, в Save Dnipro считают, что показатели радиационного загрязнения с этим не связаны.

"Радиационный фон прыгал в сотни, а то и тысячи раз на почти всех измерительных постах в зоне отчуждения. Так, пост мониторинга в бывшем селе Стечанка 17 ноября в 10:55 зафиксировал показатель в 117 000 НЗП/час! И таких превышений в зоне в тот день зафиксировано целых три", – сказано в сообщении.

Вне зоны отчуждения радиация якобы была повышена в селе Горностайполь Киевской области (в 876 раз) утром 17 ноября.

Необычные показатели фиксировались организацией и в последующие дни, судя по картам, в том числе 24 и 25 ноября.

"19 ноября на станциях мониторинга Залесье, Заполье и Черевач, которые расположены недалеко от Чернобыля, фиксировались превышения до 3,5 тыс. НЗП/ час. Интересно, что они находятся у дорог, а превышение фиксировались поочередно (с разницей примерно в час), как будто что-то транспортировалось в зону и повышало радиационный фон в этих местах", – заявили в Save Dnipro.

Ссылаясь на специалистов в сфере радиационной безопасности, организация предположила, что из Чернобыльской зоны могли что-то вывозить, а не наоборот, везти туда. Например, радиационно опасный металл или дерево.

В Save Dnipro добавили, что зафиксированные цифры кажутся им фантастическими. Экоактивисты обратились к власти с призывом провести расследование.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине хотят разрешить экскурсии в Чернобыльскую зону детям с 12 лет. Сейчас их можно организовать только для взрослых.