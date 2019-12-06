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6 декабря • обновлено в 13:49
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"Человек всеядный": Разумков сказал, как относится к выпивке

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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что может употреблять любой алкоголь – от вина до более крепкого, к примеру, виски и водки.

О своих предпочтениях Разумков рассказал "Новому времени". Он добавил, что дело не в том, какой алкоголь употреблять, а в каком количестве.

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"Разный. В конце концов, дело в количестве. Я в этом смысле человек всеядный. Можно виски, вино, водку. Главное – не смешивать", – отметил он.

Разумков сказал, какой алкоголь пьет

Разумков сказал, какой алкоголь пьет

Корреспондент

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Разумков состоит в жестких отношениях с руководителем Офиса президента Андреем Богданом.

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Автор
Анатолий Запорожский
Персона
Дмитрий Разумков
Место
Украина
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