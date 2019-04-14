"Чей Крым, мать вашу?!" Цимбалюк заявил о припадке "братской любви" у россиян

В Украинском культурном центре в Москве призвали делать вид, что между Россией и Украиной нет войны, поскольку народы якобы являются "братьями навек".

Впечатлениями от случайного посещения мероприятия, организованного УКЦ, поделился в Facebook украинский журналист Роман Цимбалюк.

"Там объявили, что уже пора попробовать "восстановить культуру диалога" между Украиной и Россией, начать говорить об украинской и российской культуре, истории. Причём истории исключительно до 2014 года. Надо делать вид, что в 2014 году ничего не произошло", – рассказал журналист.

"Была у меня мысль, задать лекторам только один вопрос: "Чей Крым, мать вашу?!" – возмутился Цимбалюк.

Заседание в УКЦ facebook.com/RomanTsymbaliuk

Помимо этого, в ходе заседания прозвучали фразы "Русский и украинский национальные проекты противоречат друг другу и претендуют на одни и те же территории","Граница между народами - это наше воображение", "Украинский язык и украинская культура – это всё село, а всё "русское" – это город".

"Логика этих парней простая: тех украинцев, которых не достать артиллерией, Россия задушит в братских объятиях. Миротворцы хр*новы", – резюмировал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк взорвал российское телевидение сильной речью, дав понять, что России не на что рассчитывать в войне против Украины, поскольку наша страна не сдастся агрессору. Кроме того, он заявил, что развязав войну на Донбассе, Россия сделала прививку от "русского мира" остальной части Украины.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.