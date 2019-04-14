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"Чей Крым, мать вашу?!" Цимбалюк заявил о припадке "братской любви" у россиян

4.2тЧитать материал на украинском

В Украинском культурном центре в Москве призвали делать вид, что между Россией и Украиной нет войны, поскольку народы якобы являются "братьями навек".

Впечатлениями от случайного посещения мероприятия, организованного УКЦ, поделился в Facebook украинский журналист Роман Цимбалюк.

"Там объявили, что уже пора попробовать "восстановить культуру диалога" между Украиной и Россией, начать говорить об украинской и российской культуре, истории. Причём истории исключительно до 2014 года. Надо делать вид, что в 2014 году ничего не произошло", – рассказал журналист.

"Была у меня мысль, задать лекторам только один вопрос: "Чей Крым, мать вашу?!" – возмутился Цимбалюк.

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Заседание в УКЦ

Заседание в УКЦ

facebook.com/RomanTsymbaliuk

Помимо этого, в ходе заседания прозвучали фразы "Русский и украинский национальные проекты противоречат друг другу и претендуют на одни и те же территории","Граница между народами - это наше воображение", "Украинский язык и украинская культура это всё село, а всё "русское" это город".

"Логика этих парней простая: тех украинцев, которых не достать артиллерией, Россия задушит в братских объятиях. Миротворцы хр*новы", – резюмировал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк взорвал российское телевидение сильной речью, дав понять, что России не на что рассчитывать в войне против Украины, поскольку наша страна не сдастся агрессору. Кроме того, он заявил, что развязав войну на Донбассе, Россия сделала прививку от "русского мира" остальной части Украины.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Роман Цимбалюк
Место
Россия
Тег
Новости России
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Иванов Петр
Иванов Петр
Гадит на Россию, но хлеб жрет московский.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Вислоухая цимбалюшка продолжает разжигать.Я удивляюсь толерантности и терпению Москвы по отношению к этой пьяни вислоухой.Как ему ещё не дали пенделя для ускорения полета в любимую краину.Кстати,почему его поганой метлой из Мордора не выгнать?)
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Зачем ему куда то ехать, тем более по Крымскому мосту, так и в Миротворец попасть недолго) Он и из Москвы окучивает майданутых.
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