МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

''Чего-то стесняетесь?'' Цимбалюк подловил Путина на лжи об РПЦ

2.9тЧитать материал на украинском

Постоянные оговорки президента России Владимира Путина и всей кремлевской верхушки, в которых они называли Украинскую православную церковь Московского патриархата Русской православной церковью, не являются случайными.

Таким образом Россия по сути признавалась в том, что церковь, существовавшая в Украине до получения Томоса, не была самостоятельной структурой и подчинялась Москве. Об этом заявил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Владимир Путин

Владимир Путин

Сайт президента России

"Если бы это было так, то никто бы из представителей Кремля не путал бы УПЦ МП, как она называлась раньше, с РПЦ. Но почему-то и Владимир Владимирович перепутал, и вообще в официальных релизах того же Кремля они почему-то говорят исключительно об РПЦ в Украине. Даже удивительно: почему вы тогда обижаетесь, что у нас приняли закон, чтобы она называлась так, как вы ее называете? Или вы чего-то стесняетесь?" — с сарказмом отметил он.

РПЦ

РПЦ

Пресс-служба РПЦ

Новости
''Благословляет на войну'': Цимбалюк разгромил патриарха Кирилла из-за Украины

Как сообщал OBOZREVATEL:

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персоны
Владимир ПутинРоман Цимбалюк
Место
Украина
Теги
ТомосУПЦ МПРПЦ
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
3
Смешно
4
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Ушастый, УПЦ это самоуправляемая церковь в составе РПЦ. Как, например, Украинская православная церковь в США это самоуправляемая церковь в составе КПЦ. Путин и Дума, в отличии от Петюни, не являются учредителями церкви и поэтому это заявление всего лишь фраза частного лица, мирянина, а не официального иерарха РПЦ.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Ушастый дурак))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги