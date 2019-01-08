''Чего-то стесняетесь?'' Цимбалюк подловил Путина на лжи об РПЦ

Постоянные оговорки президента России Владимира Путина и всей кремлевской верхушки, в которых они называли Украинскую православную церковь Московского патриархата Русской православной церковью, не являются случайными.

Таким образом Россия по сути признавалась в том, что церковь, существовавшая в Украине до получения Томоса, не была самостоятельной структурой и подчинялась Москве. Об этом заявил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Владимир Путин Сайт президента России

"Если бы это было так, то никто бы из представителей Кремля не путал бы УПЦ МП, как она называлась раньше, с РПЦ. Но почему-то и Владимир Владимирович перепутал, и вообще в официальных релизах того же Кремля они почему-то говорят исключительно об РПЦ в Украине. Даже удивительно: почему вы тогда обижаетесь, что у нас приняли закон, чтобы она называлась так, как вы ее называете? Или вы чего-то стесняетесь?" — с сарказмом отметил он.

РПЦ Пресс-служба РПЦ

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