Бывшим узникам "Л/ДНР" готовят особый статус: что изменится

Верховная Рада может уже в следующем месяце принять законопроект о социальной защите и реабилитации бывших пленников террористов "Л/ДНР".

Об этом в эфире программы "Грані війни" на ObozTV рассказал один из авторов законопроекта Анатолий Поляков – бывший узник "ЛНР", председатель ОО "Украинская ассоциация военнопленных".

"У людей появится статус. На сегодняшний день у нас порядка 3 тысяч человек, которые прошли через плен. Они никак не определены", - объяснил он.

Как подчеркнул Поляков, люди сталкиваются с проблемами, когда выходят из плена.

"Первая – это медицинское состояние. Необходима помощь, но никакой бесплатной медицинской помощи сегодня нет. Второе – это правовая реабилитация. Многие люди воевали в добровольческих батальонах или проживали на оккупированных территориях. У них нет социального жилья, они вообще бесправны", - объяснил бывший узник террористов.

По его словам, законопроект базируется на трех основных принципах – правовая, социальная и психологическая реабилитация. Люди получат юридический статус и комплекс мер по реабилитации и адаптации к нормальной жизни. Прежде всего это социальное жилье, потому что многие возвращаются из плена ни с чем.

"Когда возвращаешься в мирную жизнь, красивое селфи делают на твоем фоне, а потом ты через волонтеров пытаешься, чтобы тебя поместили в какую-то больницу", - отметил Поляков.

"Сегодня законопроект зарегистрирован в Верховной Раде, есть хорошая поддержка группы депутатов, есть одобрение президента Украины. Я думаю, что этот закон будет принят уже в апреле нынешнего года", - добавил он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее бывший пленник террористов рассказал о секретной тюрьме "Л/ДНР".

Подробности смотрите 17 марта в 12:30 в эфире программы "Грані війни" на ObozTV