Бывший заключенный и мошенник: кем оказался задержанный СБУ кремлевский куратор 'ДНР'

Журналисты выяснили, что сотрудником ГРУ России и куратором военного направления "ДНР", о задержании которого Служба безопасности Украины сообщила 7 июня, оказался бывший заключенный Андрей Кунавин.

Как пишет российское издание The Insider, Кунавин из мошенника превратился в человека, который общался с руководством ГРУ и ФСБ, контактировал с бывшим помощником Владимира Путина Владиславом Сурковым и помогал "решать вопросы" на местах.

Как отмечают журналисты, Кунавин– гражданин Украины, родившийся 5 июля 1984 года (к такому же выводу, но уже на основании своих источников, пришло издание Цензор.НЕТ). Он был арестован в 2010 году и приговорен к четырем годам заключения за угон машины и хищение 200 тысяч евро. Освободили Кунавина 12 июня 2014 года, а судя по данным мобильного телефона, зарегистрированного на его имя, он начал пользоваться мобильной связью уже в августе 2014 года. В течение всей второй половины 2014 года он совершал постоянные поездки между Россией, Донбассом и Киевом, пишут журналисты.

Помимо своих пяти украинских паспортов на имя Андрея Кунавина он также использовал российский паспорт под именем Андрей Николаевич Аникеев. Он зарегистрировал свою российскую сим-карту на этот российский паспорт и имел (неактивную) учетную запись VK под этим именем.

Андрей Кунавин

Однако за рубеж он ездил, похоже, только по своему украинскому паспорту, позволявшему безвизовый въезд в ЕС. Ни в каких российских базах данных человек с данными из его российского паспорта не значится.

"Судя по его звонкам, он активно общался с преступниками, политиками и предпринимателями. Так, например, одним из его частых контактов был знаменитый вор Вадим Гужва, специализирующийся на похищении картин", – сказано в материале.

Другим человеком, который часто общался с Кунавиным, был российский политик Василий Дума – член Совета Федерации с 2004 по 2011 год. Подразумевалось, что он представляет в сенате Костромскую область, но, как сообщается, в основном он проводил время на своей вилле в Ницце. Также с 2005 года он значился председателем координационного совета украинских общественных организаций в России.

Как утверждают журналисты, также Кунавин имел рабочие отношения с Сурковым.

"Пока остается неясным, как Кунавин его биографией мелкого мошенника смог завоевать достаточное доверие российских политиков и силовиков, чтобы поручить ему посредническую роль в отношениях с донбасскими "республиками", – сказано в материале.

Напомним, СБУ обнародовала запись разговоров задержанного в столице штатного сотрудника российского ГРУ, который участвовал в создании "разведуправления ДНР", кураторами из Москвы. Из них становится известно о межведомственных "войнах" между ГРУ и ФСБ за контроль над главарями террористической организации "ДНР".

Участники разговоров упоминают фамилии директора ФСБ Александра Бортникова и его заместителей Андрея Бурлаки и Сергея Смирнова, помощника президента РФ Владислава Суркова, руководителей "ДНР" Александра Захарченко, Александра Бородая и других.

Как сообщал OBOZREVATEL, о том, что СБУ задержала в Киеве внештатного сотрудника Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России, гражданина Андрея К. стало известно 7 июля.