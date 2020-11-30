Бывшая нардеп рассказала, что ей помогло победить COVID-19

Народная депутат VIII созыва от партии "Самопомощь" Виктория Войцицкая рассказала, что ей помогло победить COVID-19.

Своим опытом Войцицкая поделилась в Facebook. Она уточнила, что сейчас уже полностью выздоровела.

По словам женщины, она ощущала сильные боли в мышцах и суставах, из-за которых физически не могла заснуть. Также она находилась в состоянии постоянной усталости и не могла ни на чем сконцентрироваться.

"Что мне помогало? Боль в теле "лечила" теплой ванной, после чего могла хотя бы час-другой поспать. Для восстановления сил именно сон является абсолютно необходимым. Много воды и чая с лимоном. Витамин С", – рассказала экс-нардеп.

Она призналась, что ела очень легкую пищу, но при отсутствии вкуса это напоминало тестирование текстуры пищи.

Также женщина рассказала, что несколько дней дышать было очень сложно. Было ощущение, как будто на грудь поставили каменную глыбу – когда пытаешься вдохнуть, а легкие отказываются раскрываться.

По ее словам, в этом случае помогал баллон с кислородом, который был куплен в одном из магазинов.

"Маски носила, руки мыла, но эта гадкая зараза и меня настигла. И произошло это после переохлаждения. Поэтому к маскам и антисептикам я бы еще обязательно добавила требование о том, что надо быть бережным к себе и не допускать переохлаждения", – посоветовала Войцицкая.

Она добавила, что всегда под рукой должен быть пульсоксиметр, который показывает насыщенность крови кислородом.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинка рассказала, как лечилась от коронавирусной инфекции с помощью мобильного приложения мониторинга здоровья, поскольку не смогла дозвониться до своего семейного врача.