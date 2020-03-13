Был в Швеции и Эстонии: у украинского студента заподозрили коронавирус

В Кременчуге, Полтавская область с подозрением на коронавирус COVID-19 доставили в больницу студента Кременчугского национального университета имени Михаила Остроградского.

Пациента госпитализировали в четверг, 12 марта около 23 часов, передает "Униан".

Главный эпидемиолог города Лариса Коровина рассказала, что у парня взяли анализы. Возможного зараженного поместили в отдельный бокс.

Коронавирус в Украине

Отмечается, студент ранее посещал Швецию, Финляндию, Эстонию и вернулся в Украину 5 марта. 12 марта у него поднялась температура тела до 39 градусов, и он обратился к врачам.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Житомирской и Черновицкой областей, у которых обнаружили коронавирус, были изолированы и проходят лечение под наблюдением медиков.

Напомним, по состоянию на 13 марта количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 134 тыс. человек, а скончались уже почти 5 тысяч пациентов.

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