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8 июня • обновлено в 10:50
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Будут ли отправлять на обсервацию украинцев, приехавших из-за границы: Минздрав дал ответ

2.2т
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Приехавшие из-за границы украинцы должны пройти или самоизоляцию, или обсервацию на выбор.

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Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В Минздраве назвали условие для прохождения обсервации

В Минздраве назвали условие для прохождения обсервации

По его словам, в случае выбора самоизоляции, необходимо установить приложение "Дій вдома".

"Если нет возможности установить это приложение, или нет возможности где-то проходить самоизоляцию, тогда предусмотрено прохождение обсервации", – отметил Степанов.

Он добавил, что есть четко определенные места прохождения обсервации в зависимости от региона.

"При прохождении самоизоляции человек должен сократить практически к нулю все свои контакты с любым другим лицом", – подчеркнул глава Минздрава.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала введения карантина украинцев штрафовали за выход на улицу без документов и нахождение в общественном месте без маски.

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Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Теги
Министерство здравоохранения вирус карантин
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