Будет ли снег? Появился прогноз погоды на начало недели в Украине

В понедельник, 20 января, Украину снова ожидает сухая погода без осадков и ощутимого мороза.

Такой прогноз в своем Telegram-канале дала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, антициклон Ekart разогнал с большей части Европы дожди и снега, вытеснив осадки на Средиземноморье, дальнейшую Атлантику и север Скандинавии.

Температура воздуха в Украине будет без особых изменений, в течение дня ожидается от 0 до +4 градусов, на востоке местами 0-2 градуса мороза. Ветер будет с северо-запада, порывистый, некомфортный.

Антициклон Ekart разгулялся в Европе Telegram-канал Натальи Диденко

В Киеве 20 января осадки маловероятны, температура воздуха днем ​​– около 0...+ 2 градусов. Северо-западный ветер также будет порывистым.

Появился прогноз на начало недели в Украине nashemisto.dp.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Синоптик Владимир Деркач предупредил, что зимой украинцев ждет переменчивая погода: резкие перепады температур, несколько всплесков морозов и даже дожди.

Уже в начале февраля Украину могут накрыть сильные морозы – до -15° ночью, а пока украинцев ждет довольно теплая, как для января, погода.

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