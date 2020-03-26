Будет ли Пасха в 2020 году в Украине: появилось пояснение

Кабинет министров Украины ввел режим чрезвычайной ситуации в Украине до 24 апреля, таким образом ограничения будут действовать и на празднование Пасхи 19 апреля.

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OBOZREVATEL узнал у церквей разных конфессий, как будут проводиться богослужения в храмах в условиях карантина.

Наибольшие религиозные организации Украины, такие как Православная церковь Украины, Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская греко-католическая церковь пока не получали четких инструкций относительно проведения богослужений на Пасху.

Богослужение "Твой город"

Наиболее вероятный вариант, что на праздник будут действовать текущие ограничения, то есть традиционных богослужений с большим количеством верующих не будет.

Как сказал комментарии OBOZREVATEL митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Православной церкви Украины Александр Драбинко, сейчас храмы ожидают решения Священного синода, по их установкам и будут проводится службы.

Но, Драбинко считает очевидным, что скорее всего они будут проводится в закрытом режиме, хотя и не исключается вариант проведения службы на открытом воздухе.

"Вероятно, что торжественного богослужения не будет, но прийти и освятить тот же кулич у людей возможность будет. Конечно, соблюдая все правила индивидуальной защиты, с масками и держа дистанцию", – сказал митрополит.

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В УПЦ КП также готовятся к тому, что богослужения будут проводится в закрытом режиме с трансляцией в сети.

"Мы будем следить за развитием ситуации, как будет распространяться эпидемия, но вероятно, что богослужение пройдет при пустых храмах. Если пандемия будет распространяться, и наша власть примет решение продолжать жесткие ограничительные меры, то верующие должны оставаться дома, и там встречать воскресения Христа", – сообщили в пресс-службе церкви.

В УГКЦ тоже осознают всю ответственность перед своими верующими, поэтому сообщили, что в воскресенье Пасхи богослужения, по возможности, будут проводить на улице. Не будут делать процессий – ни в храме, ни вокруг храма.

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"При этом им необходимо обеспечить возможность участвовать в богослужениях, слушая службы через громкоговорители или просматривая их на экранах. Следует просить людей не скапливаться, а находиться на установленном санитарными нормами расстоянии", – пишет пресс-служба церкви.

При этом абсолютно все религиозные организации Украины подчеркнули необходимость оставаться дома и не наражать себя и других верующих на опасность пожилых людей и тех, у кого есть признаки респираторных заболеваний.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине продлили карантин на 30 дней из-за быстрого распространения коронавируса по стране. Предварительный срок его окончания – 24 апреля.Также по всей территории страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

При этом, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что режим ЧС может быть отменен раньше 24 апреля, если распространение коронавируса будет остановлено.

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