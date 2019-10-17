Будет, как в Африке: появился неожиданный прогноз погоды в Украине

Украина в пятницу, 18 октября, станет одной из самых теплых стран в Европе. Так температура в стране практически сравняется с севером Африки.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. По ее словам, днем в Украине буде +18…+24 градуса.

"Дожди маловероятны, много солнца, много синего неба. Туманы ночью и утром будут бродить Украину, хотя бы они будут немного компенсировать значительный дефицит влаги, а также ухудшать видимость до 300-500 метров. Ветер южный, слабый", – сообщила синоптик.

Новости Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Украине

В Киеве 18-го октября снова сухо, ясно, солнечно и тепло, около +20 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появился подробный прогноз на ноябрь-2019 в Украине. Стало известно, когда выпадет снег.

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