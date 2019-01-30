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''Будь проклята, весна 2014!'' В Крыму открыто выступили против оккупантов

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В оккупированном Россией Крыму выступили против событий 2014 года, когда произошла аннексия полуострова.

Так, в городе Саки на доске объявлений появилась надпись, в которой проклинали оккупацюи, сообщает в Twitter пользователь Wasily Crimea.

"Крым, Саки, центр города, 30 января 2019 года", – сказано в сообщении.

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На опубликованных фото показано вручную написанное покаяние жителя Крыма.

"Представьте, каким был бы Крым с безвизом, со всеми международными программами, без огромных цен, со свободой слова и самовыражения. Будь проклята, весна 2014 года!" – говорится в записке.

Крым, Саки

Крым, Саки

Twitter

Крым, Саки

Крым, Саки

Twitter

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Тег
Крым
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Крым Андрей
Крым Андрей
Помню амерский фильм "Тайна кода Меркурий". Как там герои ломают голову, как им можно общаться друг с другом? Ведь телефон и электронная почта под контролем спецслужб... У тут на глаза попадается древняя пишущая машинка. Эврика! Можно её купить и печатать сообщения на машинке!!! Но тут товарищ даже машинке не доверил свои мысли... Бу-га-га!!!
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Вы бы ещё насрали ночью под дверь Аксенову и сказали что это мнение Крымчан)))))))
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