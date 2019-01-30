''Будь проклята, весна 2014!'' В Крыму открыто выступили против оккупантов

В оккупированном Россией Крыму выступили против событий 2014 года, когда произошла аннексия полуострова.
Так, в городе Саки на доске объявлений появилась надпись, в которой проклинали оккупацюи, сообщает в Twitter пользователь Wasily Crimea.
"Крым, Саки, центр города, 30 января 2019 года", – сказано в сообщении.
На опубликованных фото показано вручную написанное покаяние жителя Крыма.
"Представьте, каким был бы Крым с безвизом, со всеми международными программами, без огромных цен, со свободой слова и самовыражения. Будь проклята, весна 2014 года!" – говорится в записке.
Крым, Саки
Крым, Саки
Как сообщал OBOZREVATEL:
Верховный суд подтвердил наказание для России за аннексированный Крым.
В России придумали, как заставить рисовать ворованный Крым на картах.
Журналист раскрыл правду о жизни в Крыму.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!