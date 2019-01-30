''Будь проклята, весна 2014!'' В Крыму открыто выступили против оккупантов

В оккупированном Россией Крыму выступили против событий 2014 года, когда произошла аннексия полуострова.

Так, в городе Саки на доске объявлений появилась надпись, в которой проклинали оккупацюи, сообщает в Twitter пользователь Wasily Crimea.

"Крым, Саки, центр города, 30 января 2019 года", – сказано в сообщении.

На опубликованных фото показано вручную написанное покаяние жителя Крыма.

"Представьте, каким был бы Крым с безвизом, со всеми международными программами, без огромных цен, со свободой слова и самовыражения. Будь проклята, весна 2014 года!" – говорится в записке.

Крым, Саки Twitter

Крым, Саки Twitter

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