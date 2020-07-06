Мир начала поражать бубонная чума: нужно ли бояться Украине новой пандемии

Пока весь мир борется с пандемией коронавируса, людей начала поражать еще одна опасная болезнь – бубонная чума. Первые случаи заражения зафиксированы в Монголии и Китае, в регионах ввели карантин и объявили режим повышенной эпидемиологической опасности.

Медики говорят, что при быстром реагировании и применении всех необходимых мер угрозы распространения инфекции практически нет, но недооценивать болезнь все же не стоит. Грозит ли бубонная чума Украине – узнавал OBOZREVATEL.

Что такое чума

Чума – инфекционное заболевание, которое поражает некоторых мелких млекопитающих и паразитирующих на них блох. В зависимости от пути проникновения инфекции различаются две основные формы чумной инфекции: бубонная и легочная.

Бубонная чума является наиболее распространенной формой, возникает в результате укуса инфицированной блохи. Возбудитель проникает в организм и движется до ближайшего лимфатического узла, где начинает размножаться.

Из-за инфекции воспаляется и набухает лимфатический узел, образовываются уплотнения, именно их называют "бубонами". Если вовремя не приступить к лечению, лимфатические узлы могут превратиться в открытые гнойные раны.

Бубонной чумой заразились в Китае и Монголии 125region

Передача бубонной чумы от человека к человеку происходит редко. В случае дальнейшего развития бубонной чумы инфекция может распространиться в легкие, возникает более тяжелая форма, которая называется легочной.

"Если коронавирус у многих людей может переносится бессимптомно, то симптомы чумы больше похожи на заболеваемость гриппом. Без клиники чуму перенести невозможно, зараженный находится в очень тяжелом состоянии", – сказал OBOZREVATEL инфекционист Виталий Евтушенко.

Среди основных признаков заболеваемости выделяют следующие:

высокая температура и лихорадка;

головная боль;

тошнота и рвота;

увеличение лимфатических узлов;

тяжелая интоксикация;

геморрагический синдром.

В первые 24 часа проявляются симптомы, как у респираторного заболевания: одышка и кашель, нередко отхождение мокроты с кровью.

Первые симптомы чумы похожи на респираторное заболевание 24 канал

Как происходит заражение

В случае легочной формы передача инфекции происходит воздушно-капельным путем. Так же, как и гриппу или коронавирусу, ей достаточно попасть на слизистую оболочку.

"Если в одно помещение с людьми попадает зараженный легочной формой чумы, тут без вариантов инфицирование происходит 100%", – говорит OBOZREVATEL инфекционист Сергей Крамарев.

Бубонная чума редко передается от человека к человеку, заразиться можно от мелких грызунов, в основном крыс и сурков, а точнее, от укуса инфицированной блохи, которая паразитирует на животном.

Бубонная чума передается от крыс и сурков "Новое время"

Как говорит Крамарев, лечение обеих форм чуму стоит начинать немедленно. К сожалению, за многие столетия существования инфекции разработать вакцину, которая бы защищала организм, так и не получилось. Лечить болезнь в наше время можно с помощью антибиотиков.

Болезнь в Украине

Последний случай заболеваемости чумой в Украине был зафиксирован более ста лет назад в Одессе. И вероятности того, что инфекция может попасть из Монголии или Китая в нашу страну, почти нет.

"Ее могут только завезти вместе с больным легочной формы. Но именно она очень тяжело переносится, инфекция сильно поражает легкие, симптомы проявляются практически мгновенно. В таком случае человек просто не сможет нормально перемещаться по улице или куда-то ездить", – объясняет Крамарев.

Если говорить о животных, то, по словам инфекциониста, в нашем регионе грызуны не являются носителем чумной бактерии, как на юге России, Монголии или Китае.

По словам Евтушенко, вспышки чумной инфекции очень строго контролируется, так как болезнь является особо опасной. Если в какой-либо стране фиксируются случаи заражения, а такое происходит время от времени, их мгновенно локализируют. Учитывая многолетний опыт борьбы с чумой, вероятность развития новой эпидемии довольно низкая.