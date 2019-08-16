"Бряцают оружием": военный эксперт сказал, ждать ли вторжения России

Россия сосредотачивает войска у границ Украины, чтобы психологически надавить на ВСУ и не дать украинским защитникам отвоевать Донбасс, а не из-за намерений развернуть полномасштабную войну.

Такое мнение в своем материале для "Апострофа" выразил военный обозреватель, главный редактор сайта "Информационное сопротивление" Юрий Карин.

По его словам, Путин вряд ли пойдет на "большую" войну, поскольку осознает, что имеет высокие шансы все решить мирно и вернуть себе благосклонность Запада.

Апостроф

"Если говорить о возможной "большой" войне с Украиной, следует вспомнить июль-август 2014 года, когда российская армия вторглась на нашу территорию. Прямая военная агрессия была обусловлена фактическим разгромом ВСУ террористических организаций "Л/ДНР", которые на тот момент уже были отрезаны друг от друга и от путей материальных поставок. "Русскую весну" спасли ВС РФ. И скопление российских войск у наших границ, скорее всего, является элементом психологического давления – обычное бряцанье оружием, чтобы не позволить украинской армии освободить оккупированные территории", – поделился Карин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее помощник руководителя Офиса президента Иван Апаршин предупредил, что в случае, если Россия развернет войну против Украины, в первую очередь она запустит авиацию и ракетные войска, а далее проведет сухопутную операцию.

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