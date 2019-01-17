Бросили ребенка за 300 км от дома: во Львове школа попала в скандал из-за поездки в Италию

Во Львове разгорелся скандал из-за школьной экскурсии, во время которой ученика 10 класса высадили на границе и оставили одного.

Как сообщает ТСН, старшеклассник случайно вместо биометрического взял заграничный паспорт без визы, а учителя оставили парня в пункте пропуска, после чего он почти 300 километров добирался домой самостоятельно.

После такого путешествия Николай Дуденков уже несколько дней в больнице - у него бронхит и ангина. Мама уверена, что это следствие того, что сын несколько часов мерз на границе.

Николай Дуденков с мамой ТСН

"Это моя ошибка, что я ему дала не тот паспорт, но это не повод был оставлять его в опасности. Первый был вариант: давайте мы привезем вам другой паспорт, пожалуйста подождите - нет, было категорически отказано нам в этом. Завуч сказала, что автобус вас однозначно ждать не будет", - рассказала мать мальчика Татьяна Бойко.

Она говорит, что учителя заверили - сын под опекой пограничников, его посадят в авто и привезут во Львов. Однако после нескольких часов ожидания Николай решил добираться домой сам.

"Я пошел на заправочную станцию, она была рядом. Меня заправщик решил подвезти за 80 гривен к станции. Я заплатил деньги, чтобы меня посадили, ну, чтобы меня впустили в поезд", - говорит школьник.

В школе признают, что должны были с туроператором проверить документы еще перед выездом, но не считают, что ребенок остался в опасности. К тому же, мол, мама заверила, что подвезет паспорт на границу.

"Мама говорила, что она едет, Николай говорил, что мама уже BlaBlaCar взяла, что она нас догонит на границе Венгрии. Мы два с половиной часа стояли на границе с Украиной, затем 2 часа стояли на границе с Венгрией, то есть времени было достаточно – 4 часа, 270 километров до Чопа", - пояснила директор школы Людмила Заремба.

В школе работает образовательная комиссия. "Нельзя было этого ребенка оставлять, как правило, кто-то из взрослых должен остаться, в данном случае - руководитель учебного заведения - и не только как руководитель, а как взрослый, она поступила не правильно", - считает глава департамента образования Львовского городского совета Звездная Довганык. Скорее всего, и директора, и завуча ждет дисциплинарная ответственность, потому что они, ко всему еще и не сообщили о поездке за границу департамент образования.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандалы в школах Украины - не редкость.

Во Львовском лицее №2 учительница унижала 4-классника, сообщив перед всем классом, что мальчик не может ехать на экскурсию, потому что он "рыгает". Дети начали смеяться над ребенком и не хотели сидеть с ним рядом. В результате ребенок ушел из школы, а учительница не понесла никакого наказания.

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