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Бросили ребенка за 300 км от дома: во Львове школа попала в скандал из-за поездки в Италию

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Во Львове разгорелся скандал из-за школьной экскурсии, во время которой ученика 10 класса высадили на границе и оставили одного.

Как сообщает ТСН, старшеклассник случайно вместо биометрического взял заграничный паспорт без визы, а учителя оставили парня в пункте пропуска, после чего он почти 300 километров добирался домой самостоятельно.

После такого путешествия Николай Дуденков уже несколько дней в больнице - у него бронхит и ангина. Мама уверена, что это следствие того, что сын несколько часов мерз на границе.

Николай Дуденков с мамой

Николай Дуденков с мамой

ТСН

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"Это моя ошибка, что я ему дала не тот паспорт, но это не повод был оставлять его в опасности. Первый был вариант: давайте мы привезем вам другой паспорт, пожалуйста подождите - нет, было категорически отказано нам в этом. Завуч сказала, что автобус вас однозначно ждать не будет", - рассказала мать мальчика Татьяна Бойко.

Она говорит, что учителя заверили - сын под опекой пограничников, его посадят в авто и привезут во Львов. Однако после нескольких часов ожидания Николай решил добираться домой сам.

"Я пошел на заправочную станцию, она была рядом. Меня заправщик решил подвезти за 80 гривен к станции. Я заплатил деньги, чтобы меня посадили, ну, чтобы меня впустили в поезд", - говорит школьник.

В школе признают, что должны были с туроператором проверить документы еще перед выездом, но не считают, что ребенок остался в опасности. К тому же, мол, мама заверила, что подвезет паспорт на границу.

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"Мама говорила, что она едет, Николай говорил, что мама уже BlaBlaCar взяла, что она нас догонит на границе Венгрии. Мы два с половиной часа стояли на границе с Украиной, затем 2 часа стояли на границе с Венгрией, то есть времени было достаточно – 4 часа, 270 километров до Чопа", - пояснила директор школы Людмила Заремба.

В школе работает образовательная комиссия. "Нельзя было этого ребенка оставлять, как правило, кто-то из взрослых должен остаться, в данном случае - руководитель учебного заведения - и не только как руководитель, а как взрослый, она поступила не правильно", - считает глава департамента образования Львовского городского совета Звездная Довганык. Скорее всего, и директора, и завуча ждет дисциплинарная ответственность, потому что они, ко всему еще и не сообщили о поездке за границу департамент образования.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандалы в школах Украины - не редкость.

  • Во Львовском лицее №2 учительница унижала 4-классника, сообщив перед всем классом, что мальчик не может ехать на экскурсию, потому что он "рыгает". Дети начали смеяться над ребенком и не хотели сидеть с ним рядом. В результате ребенок ушел из школы, а учительница не понесла никакого наказания.

  • Учительница киевской школы-гимназии №287 Святошинского района унизила 5-классника и написала слово "лох" у него на лбу.

  • В школе в Сумской области 70-летняя учительница математики заперлась вместе с пятиклассниками в кабинете и не выпускала их до приезда полиции перед открытым уроком

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Место
УкраинаЛьвов
Теги
школаконфликт в школе
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Crimea Yalta
Crimea Yalta
такі особи не є педагогами відповідно до тематичного порушення як з організації, так з реалізації, в частині дотримання інструкцій.
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