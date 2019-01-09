Бросили младенцем: выяснились загадочные факты из биографии Епифания

Отец бросил мать будущего предстоятеля Православной Церкви Украины Епифания (Сергея Думенко), когда ему было всего месяц. После этого мужчина не появлялся в жизни владыки.

Эти загадочные факты узнали журналисты. Петр Думенко заболел и умер на заработках. Его родня также не пыталась держать связь с будущим священнослужителем, передает ТСН.

Ближайший кровный родственник митрополита – его дядя Степан, младший сын Думенко. Он говорит, что в семье было шестеро детей, но все уже умерли, кроме него. Он убеждает, что родня держала в тайне рождение Сергея, но теперь, когда тот стал митрополитом Епифанием, хочет увидеться.

Митрополит Епифаний Прямий

Мать владыки Вера Богданюк, услышав эту историю, призналась, что простила мужа, потому что от него родила "владыку", которого, верит, сохранит Бог и Украина.

"Плакала и сегодня слезы на глазах, переживаю, тяжелое у него время, за жизнь, здоровье. Не могу я все это передать. Мечтаю, чтобы мир был, чтобы владыка долго и счастливо прожил в мире и доброте", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мать Епифания рассказывала, что, несмотря на все сложности, будущий священнослужитель рос добрым и трудолюбивым ребенком.