"Братские объятия открыты": Епифаний обратился к "притесняемой" РПЦ

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что украинское законодательство создает равные возможности для деятельности всех религиозных организаций в стране.

Об этом он написал на странице в Twitter, подчеркнув, что обвинения, звучащие, в частности, со стороны РПЦ в адрес украинского государства по "вмешательство во внутренние церковные вопросы", являются безосновательными.

Епифаний отметил, что в то же время в России замалчивают и игнорируют факты настоящих преследований, которые несут верующие ПЦУ на оккупированных украинских территориях Донбасса и Крыма.

"Мы призываем к диалогу и единению на основе автокефального статуса УПЦ ту часть православных иерархов, духовенства, монашествующих и мирян в Украине, до сих пор еще находятся в юрисдикции Русской Православной Церкви. Наши сердца и братские объятия открыты для вас", — написал Епифаний.

Митрополит Епифаний BBC

Вважаємо безпідставними звинувачення, які звучать зокрема з боку Російської Церкви на адресу української держави щодо "втручання у внутрішні церковні питання". Засвідчуємо, що українське законодавство створює рівні можливості для діяльності всіх Церков і релігійних організацій. — Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) 5 березня 2019 р.

Заявляючи про нібито "гоніння" щодо Московского Патріархату в Україні, російські церковні та державні діячі замовчують та ігнорують численні факти справжніх переслідувань, яких зазнають віруючі нашої Церкви, на окупованих Росією українських територіях Донбасу та в Криму. — Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) 5 березня 2019 р.

Ми закликаємо до діалогу та єднання на основі автокефального статусу УПЦ ту частину православних ієрархів, духовенства, чернецтва і мирян в Україні, які дотепер ще перебувають у юрисдикції Російської Православної Церкви. Наші серця та братні обійми відкриті для вас. — Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) 5 березня 2019 р.

Напомним, оккупанты в аннексированном Крыму отпустили задержанного 3 марта архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента.

По словам священнослужителя, его хотели допросить об "ограблении" городской церкви. Архиепископа задержали в автобусе на центральном автовокзале Симферополя.

Как писал OBOZREVATEL:

Священника Православной церкви Украины "депортировали" из временно оккупированной территории Донбасса.

Террористы "ДНР" также объявили, что с 1 марта они захватят и отберут все приходы, храмы, имущество, земельные участки ПЦУ, а духовенство выгонят из псевдореспублики.

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