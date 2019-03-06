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"Братские объятия открыты": Епифаний обратился к "притесняемой" РПЦ

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Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что украинское законодательство создает равные возможности для деятельности всех религиозных организаций в стране.

Об этом он написал на странице в Twitter, подчеркнув, что обвинения, звучащие, в частности, со стороны РПЦ в адрес украинского государства по "вмешательство во внутренние церковные вопросы", являются безосновательными.

Епифаний отметил, что в то же время в России замалчивают и игнорируют факты настоящих преследований, которые несут верующие ПЦУ на оккупированных украинских территориях Донбасса и Крыма.

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"Мы призываем к диалогу и единению на основе автокефального статуса УПЦ ту часть православных иерархов, духовенства, монашествующих и мирян в Украине, до сих пор еще находятся в юрисдикции Русской Православной Церкви. Наши сердца и братские объятия открыты для вас", — написал Епифаний.

Митрополит Епифаний

Митрополит Епифаний

BBC

Напомним, оккупанты в аннексированном Крыму отпустили задержанного 3 марта архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента.

По словам священнослужителя, его хотели допросить об "ограблении" городской церкви. Архиепископа задержали в автобусе на центральном автовокзале Симферополя.

Как писал OBOZREVATEL:

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Тема
Православная церковь Украины
Персона
Митрополит Епифаний
Место
Украина
Теги
РПЦПЦУцерковный конфликтУПЦ МП
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