"Позорище!" Украинцы разгромили скандального "слугу народа" за "собачий" совет

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал украинцам продавать собак, чтобы "жить нормально".

В эфире одного из телеканалов к нардепу обратилась пенсионерка, пожаловавшись, что получает две тысячи пенсии, которая вся уходит на погашение счетов за газ. Решить проблемы с коммуналкой ей не помогает даже субсидия.

Брагар пытался уйти от ответа, пожаловавшись, что многие украинцы идут на махинации с субсидиями, но завершил свою речь неожиданным советом.

"Если есть собака элитной породы в дворе, то она может его продать. В любой момент. И спокойно себе все оплатить", – заявил Брагар.

Евгений Брагар

За такое высказывание ему серьезно досталось от украинцев в сети: "Когда не знаешь, что сказать, то лучше промолчи. Позорище", "А может этого депутата продать? И нормально жить", "Это паскудство высшей степени", "А если собаку никто не купит, то его можно съесть, если совсем тяжело будет", "Кошмар, депутат".

Как писал OBOZREVATEL, недавно Брагар угодил в еще один скандал, связанный с волонтерками, которые устроили конфликт с водителем автобуса из-за русского языка.

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