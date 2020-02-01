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1 февраля • обновлено в 13:56
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"Позорище!" Украинцы разгромили скандального "слугу народа" за "собачий" совет

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Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал украинцам продавать собак, чтобы "жить нормально".

В эфире одного из телеканалов к нардепу обратилась пенсионерка, пожаловавшись, что получает две тысячи пенсии, которая вся уходит на погашение счетов за газ. Решить проблемы с коммуналкой ей не помогает даже субсидия.

Брагар пытался уйти от ответа, пожаловавшись, что многие украинцы идут на махинации с субсидиями, но завершил свою речь неожиданным советом.

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"Если есть собака элитной породы в дворе, то она может его продать. В любой момент. И спокойно себе все оплатить", – заявил Брагар.

Евгений Брагар

Евгений Брагар

За такое высказывание ему серьезно досталось от украинцев в сети: "Когда не знаешь, что сказать, то лучше промолчи. Позорище", "А может этого депутата продать? И нормально жить", "Это паскудство высшей степени", "А если собаку никто не купит, то его можно съесть, если совсем тяжело будет", "Кошмар, депутат".

"Позорище!" Украинцы разгромили скандального "слугу народа" за "собачий" совет
"Позорище!" Украинцы разгромили скандального "слугу народа" за "собачий" совет
"Позорище!" Украинцы разгромили скандального "слугу народа" за "собачий" совет
"Позорище!" Украинцы разгромили скандального "слугу народа" за "собачий" совет
"Позорище!" Украинцы разгромили скандального "слугу народа" за "собачий" совет
"Позорище!" Украинцы разгромили скандального "слугу народа" за "собачий" совет

Как писал OBOZREVATEL, недавно Брагар угодил в еще один скандал, связанный с волонтерками, которые устроили конфликт с водителем автобуса из-за русского языка.

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Читайте все новости по теме "Тарифы ЖКХ и субсидии" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Тег
Партия Слуга народа
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