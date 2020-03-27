Борода повышает риск заразиться коронавирусом: как безопасно бриться

В американском Центре по контролю и профилактике болезней рекомендуют мужчинам сбрить бороду, поскольку она повышает шанс заразиться коронавирусом в 1000 раз.

Об этом сообщает Daily Mail. Исследование основано на том, может ли маска эффективно защитить мужчину в зависимости от вида его бороды. Ученые продемонстрировали свои выводы наглядно.

Специалисты показали, как должна быть размещена защитная маска на лице, чтобы она выполняла свои функции. Густая и длинная борода не позволяет правильно зафиксировать маску на лице, что повышает вероятности заразиться.

Инфографика с 36 прическами для лица показывает, какие из них подходят под маску или респиратор, а какие мешают эффективности масок dailymail.co.uk

Отмечается, что данные рекомендации ученые дали еще в 2017 году и они касаются всех ОРЗ, гриппа и ОРВИ, а не только коронавируса.

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