Главная Новости
27 марта • обновлено в 04:41
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Борода повышает риск заразиться коронавирусом: как безопасно бриться

911
Читать материал на украинском

В американском Центре по контролю и профилактике болезней рекомендуют мужчинам сбрить бороду, поскольку она повышает шанс заразиться коронавирусом в 1000 раз.

Об этом сообщает Daily Mail. Исследование основано на том, может ли маска эффективно защитить мужчину в зависимости от вида его бороды. Ученые продемонстрировали свои выводы наглядно.

Специалисты показали, как должна быть размещена защитная маска на лице, чтобы она выполняла свои функции. Густая и длинная борода не позволяет правильно зафиксировать маску на лице, что повышает вероятности заразиться.

Инфографика с 36 прическами для лица показывает, какие из них подходят под маску или респиратор, а какие мешают эффективности масок

Инфографика с 36 прическами для лица показывает, какие из них подходят под маску или респиратор, а какие мешают эффективности масок

dailymail.co.uk

Отмечается, что данные рекомендации ученые дали еще в 2017 году и они касаются всех ОРЗ, гриппа и ОРВИ, а не только коронавируса.

Борода повышает риск заразиться коронавирусом: как безопасно бриться

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что коронавирус может быть опасным для молодых людей.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги