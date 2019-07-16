"Боритесь!" Учительница расплакалась, встретив Порошенко в поезде

Пятый президент Украины Петр Порошенко во время поездки в поезде "Интерсити" по маршруту Киев – Львов трогательно пообщался с учительницей сельской школы на Полтавщине.

Женщина поблагодарила его за проделанную для Украины работу и пожелала успехов в будущей политической борьбе. Соответствующее видео встречи появилось на странице Порошенко в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Такой приятный сюрприз, хочется поклониться от имени нашей семьи. Вы столько сделали за пять лет. Я простая учительница украинского языка, муж уехал в Польшу по безвизу, это благодаря вам. Армия, мова, вера. Томос. Мы поддерживали вас на всех выборах, муж, сын. Мы очень благодарны вам! Так держать! Боритесь! Не опускайте руки!" – сказала учительница со слезами в глазах. Пятый президент поднялся, чтобы сделать с ней фото на память.

Порошенко трогательно пообщался с учительницей Скриншот из видео

"Неожиданная и очень трогательная встреча в поезде "Киев-Львов". Валентина – учительница украинского языка с большим опытом. Она учит детей Андреевской школы на Полтавщине не только знать украинский язык, а и любить его. Спасибо Валентине, всем украинским педагогам, книгоиздателям, ученым, журналистам – всем украинцам, которые пропагандируют и искренне любят украинский язык", – написал он в соцсети.

"На самом деле, эти наставления "простой учительницы", как Валентина назвала себя, касаются не только Петра Порошенко, а каждого из нас", – подметил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко со своей партией "Европейская солидарность" провел встречу с крымскими татарами, которые пострадали от агрессии России.

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