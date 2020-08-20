Борис Патон работал минимум по 12 часов в сутки: чем запомнился великий ученый и какие его главные открытия

В возрасте 101 года в среду 19 августа умер известный украинский академик, президент Национальной академии наук Украины, Борис Патон. Он работал практически до последнего дня жизни, а еще перед карантином, в феврале, приезжал в Академию наук и трудился там.

OBOZREVATEL вспоминает самые яркие факты с биографии великого ученого.

Родился в семье академика, в честь которого назван мост в Киеве

Борис Патон родился в 1918 году в Киеве. Его мать – Наталия Патон – была домохазяйкой. Отец – академик, ученый-механик, инженер, работавший в области сварки, мостостроения и строительной механики, Евгений Патон. Основал Институт электросварки, позже в его честь был назван один из самых главных мостов Киева – мост Патона.

Борис Патон окончил Киевский политехнический институт по специальности "инженер-электрик" и более 70 лет проработал в Институте электросварки, который основал его отец.

С 1962 года Патон непрерывно занимал пост президента Национальной академии наук Украины. Каждый раз он переизбирался на эту должность на безальтернативной основе. В последний раз его переизбрали в 2015 году. Выборы-2020 отложили из-за эпидемии коронавируса в Украине.

Патон стал первым ученым уже во время независимой Украины, который получил звание Героя Украины с формулировкой "за самоотверженное служение науке, выдающиеся достижения в области сварки и специальной электрометаллургии".

Известно, что у Бориса Патона было заболевание сердечно-сосудистой системы. Последние две-три недели он лечился в институте Амосова, там и провел три дня перед смертью.

"Борис Евгеньевич до карантина работал в Президиуме и в институте, проводил встречи, заседания, а в период карантина работал удаленно, из дома. В прессе написали, что у него не осталось никого из родных, но это неправда. У Бориса Евгеньевича есть внучка, зять и правнучка. Вопросами похорон будет заниматься специально созданная комиссия. Скорее всего, академика похоронят на Байковом кладбище", – отметили OBOZREVATEL в НАН.

"Ушел из жизни ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК, который определил целую эпоху в жизни Академии – эпоху Патона. Один из величайших ученых по металлургии, технологии металлов, электросварки и материаловедения, организатор науки и общественный деятель. Разработанные им новые методы автоматизации сварочных процессов, новые технологии сварки – электрошлаковая, плазменная и лазерная, электроннолучевая, гибридная плазмоводугова – в корне изменили представление о возможностях и перспективах развития этих технологий. Наглядный пример – это технологии сварки живых тканей, ныне широкоиспользуются в хирургии, офтальмологии, урологии", – отметил OBOZREVATEL вице-президент НАН доктор физико-математических наук Анатолий Загородний.

По его словам, академик Патон имел непревзойденную работоспособность, был очень человечным и дружелюбным в общении: "Преданность науке – дело всей жизни. Работал минимум по 12 часов вдень, даже в выходные и отпуска. Когда возвращался с отдыха, всегда у него был большой список идей и поручений. Мы их называли "морские волны Патона". Утром он работал в Институте, а после обеда приезжал в Академию. Я часто попадал к нему в районе восьми вечера. Последний раз говорил с ним в воскресенье, 16 августа. Он интересовался новостями из Академии, что происходит в стране, но говорили мы недолго. Хотя до этого разговор с ним менее 15-20 мин не продолжался. Он до последнего давал советы, поручения. Уже в воскресение было заметно, что ему сложно".

Ранее Патон в своих интервью признавался, что четыре раза в неделю посещает бассейн.

"Всем советую! Нормально ем, но немного. А самое главное – Амосов это тоже подчеркивал – нужно работать! Нужно получать удовлетворение от своего труда и от своей жизни! А если ты только хнычешь и скулишь, то ничего хорошего не будет", – отмечал он.

Изобретение Патона используют в хирургии

Борис Патон – автор свыше тысячи публикаций, в частности 20 монографий и более 400 изобретений. Его научные исследования посвящены процессам автоматического и полуавтоматического сваривания под флюсом, разработке теоретических основ создания автоматов и полуавтоматов для дугового сваривания и сварочных источников питания. Много внимания уделял изучению металлургии сваривания, усовершенствованию существующих и созданию новых металлических материалов.

Среди самых известных и значимых открытий Патона – электросварка мягких тканей, которые используются в процессе хирургического вмешательства с помощью высокочастотного электрического тока. Этот метод применяют при операциях по удалению гланд, наложению шва на желудок, косметических операциях на молочных железах, нижних и верхних конечностях.

Под руководством Патона коллектив института создал целый ряд сложных мостов – мост через самый глубокий в Европе каньон над рекой Смотрич, мост "Бегущая лань", который признан одним из семи чудес Каменец-Подольского и самым высоким мостом в Украине.

Похоронят Бориса Евгеньевича в субботу, 22 августа, на Байковом кладбище.

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