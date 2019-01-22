''Защищал Украину с 18-ти лет'': мать захваченного в плен "ДНР" бойца борется за правду

В ночь на 18 января в зоне проведения боевых действий на Донбассе исчез военнослужащий 58-й ОМПБр ВСУ Станислав Панченко. Лишь через несколько дней оказалось, что парень находится в плену террористической организации "ДНР". В бригаде уверяют, что Станислав покинул службу самовольно, а его мать уверена, что это было похищение.

Как исчез украинский военный и почему оказался в "ДНР" – выяснял OBOZREVATEL.

Плен или самоволка

Впервые информация о пропавшем военного появилась 18 января на странице 58-й ОМПБр в Facebook. Имени солдата не распространяли, только написали, что парень покинул службу самовольно, вероятно, из-за "проблемы в семье".

Несколько дней о парне ничего не было слышно, пока, 20 января, не появилась первая информация о нем на странице сообщества "Терриконы Донбасса" в одной из соцсетей. В заметке утверждалось, что террористы "ДНР" взяли в плен бойца 58-й ОМПБр Станислава Панченко, который якобы сам подошел к их позициям.

"Украинский боевик направился с оружием в сторону наших позиций. Наши наблюдатели решили не препятствовать. В конечном итоге военнослужащие "народной милиции" подпустили его ближе, связали и взяли в плен", – заявил представитель "народной милиции ДНР" Даниил Бессонов.

"Терриконы Донбасса"

21 января боевики выложили видео допроса Станислава, где парень на камеру рассказал, что 17 января они вместе с сослуживцем с позывным "Лебедь" решили выпить водки. Панченко рассказывает, что в магазине приобрел три бутылки, которые они распили на двоих, а за этим курили марихуану. Затем, по словам военного, он выпустил под ноги сослуживцу очередь из зенитки, забрал его телефон и пошел к позициям "ДНР" с намерением убивать террористов.

Кроме этого Станислав рассказал о пьянстве и наркотиках среди бойцов ВСУ, о совершении преступлений и подготовке к химатаке на Донбассе.

После опубликования видео на странице 58-й ОМПБр появилось подтверждение о том, что пропавшего действительно зовут Панченко Станислав Мирославович, который является военнослужащим их бригады. В заметке они акцентировали внимание на том, что, скорее всего, сказанные им слова на видео являются результатом психологического или даже физического давления путем "обработки" военного.

"Подтверждением этого является то, что видеообращение опубликовалось только на третий день после исчезновения военнослужащего. Фактически этого достаточно для проведения "разъяснительной" работы. Известно, что все информационные материалы пророссийских наемников является ни чем иным, как элементом информационной войны", – написано на странице в ФБ 58-й ОМПБр.

"Все хорошо, мамуська, я тебя люблю"

OBOZREVATEL пообщался с матерью взятого в плен парня Валентиной. Еще до последней публикации 58-й бригады женщина знала, что ее сын попал в плен, связывалась с командиром бригады. Однако в последние дни на ее звонки перестали отвечать. Все заявления о проблемах в семье Валентина отвергает, говорит что это все выдумки.

Станислав Панченко facebook Панченко

"Они пытаются все свалить на семейные неурядицы, то будто он со мной поссорился, потом брата приплели, а затем и его девушку. Ищут крайнего и не могут найти. Мы им звонили и говорили, чтобы не выдумывали, этого не может быть, у нас очень хорошие отношения в семье", – говорит Валентина.

По ее мнению, версия о том, что Станислав самовольно оставил пост, возникла только потому, что за захват в плен бойца должны отвечать командиры, а они не хотят лишиться погон.

"Если они подают это так, что он ушел добровольно, то его никто и искать не будет. А если они подадут как надо, что его похитили, то кто-то из них потеряет погоны из-за того, что у них исчез военнослужащий. Пусть даже он куда-то пошел, как они его могли выпустить? Там кругом посты", – объясняет она.

Панченко с братом "ВКонтакте" Панченко

Кстати, Панченко на видео рассказывал, что до того, как его захватили террористы "ДНР", он действительно проходил свой блокпост, и даже прошел украинских разведчиков. Как его никто не заметил – неизвестно.

К тому же есть еще одна нестыковка в заявлениях командования 58-й бригады. По словам Валентины, ей сообщили, что ее сын сам пошел в тыл 17 января где-то после 15:00. Сама же женщина утверждает, что разговаривала с сыном в 19:00, и он находился на территории части.

Это была их последняя беседа перед исчезновением Станислава.

"Поговорили как всегда, "все хорошо, мамуська, я тебя люблю, целую", – говорил сын. Был немного взволнован, перед тем у них много ребят расстреляли, и он переживал, что его друзья погибли. Это где-то за неделю до того, их там сильно накрыло", – рассказала она.

Пока же Валентина жалуется, что по месту прописки в селе Санжары Полтавской области полиция отказывается принимать документы об исчезновении Панченко, заявляя, что женщина должна подавать документы в ту область, где пропал ее сын.

"Из Киева мне прислали выписку, что происходят поисковые действия, но его уже нашли, видео есть. С военкомата меня послали в область, а военком, с которым Станислав подписывал контракт, даже не захотел со мной разговаривать. Если они напишут, что он сам пошел, тогда он не попадает в списки на обмен, как военнопленный. Я через райком дала запрос на Торецк (Донецкая область. – Ред.) в полицию, но ответят ли – неизвестно. Полтавская полиция точно ничего не собирается делать", – сказала она.

Большой патриот и воин

Станислав Панченко родился 3 января 1999 в Полтавской области. Обучение закончил в полтавском профессиональном лицее транспорта, после чего сразу подписал контракт с ВСУ. После трехмесячного прохождения обучения в учебном центре "Десна" отправился на фронт. Также был участником местной ячейки "Национального корпуса" (ранее "Азов". – Ред.).

"ВКонтакте" Панченко

"ВКонтакте" Панченко

По словам матери, с 2017 года Станислав дважды проходил службу в горячих точках, еще в начале участвовал в боях под селом Крымское Луганской области.

"Это было его личное решение, он у меня большой патриот. Я просила, чтобы не шел на войну, но он все равно пошел", – говорит Валентина.

"ВКонтакте" Панченко

"ВКонтакте" Панченко

"ВКонтакте" Панченко

"ВКонтакте" Панченко

"ВКонтакте" Панченко

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