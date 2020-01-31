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31 января • обновлено в 16:38
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Большинство украинцев готовы к вступлению в ЕС и НАТО – опрос

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Вступление в Европейский Союз и НАТО готовы поддержать большинство украинцев.

Об этом свидетельствуют итоги исследования социологической службы Центра Разумкова, проведенного с 17 по 21 января на заказ OBOZREVATEL.

Как говорится в результатах опроса, если бы в ближайшее время состоялся референдум по поводу вступления Украины в ЕС, то почти две трети (63,3%) всех опрошенных проголосовали бы "за". В свою очередь против проголосовали бы 21,6% респондентов, остальные не принимали бы участие в референдуме или затруднились с ответом.

Большинство украинцев готовы к вступлению в ЕС и НАТО – опрос

Чаще всего поддерживают вступление в ЕС респонденты, которые выражают намерение проголосовать за "Европейскую солидарность" (96,3% проголосовали бы за вступление в ЕС). Вступление в ЕС также поддерживают подавляющее большинство электората "Слуги народа" (73,3%) и "Батьківщини" (68,3%). Среди респондентов, которые выражают намерение проголосовать за ОПЗЖ, абсолютное большинство (57,3%) проголосовали бы против вступления в ЕС, а поддержали бы вступление – 26,1%.

Вместе с тем, если бы в ближайшее время состоялся референдум по поводу вступления Украины в НАТО, то за вступление проголосовали бы относительное большинство опрошенных (49,8%). Против проголосовали бы 29,8% респондентов, остальные не принимали бы участие в референдуме или затруднились с ответом.

Большинство украинцев готовы к вступлению в ЕС и НАТО – опрос

Среди сторонников различных партий чаще всего поддерживают вступление в НАТО респонденты, которые выражают намерение проголосовать за "Европейскую солидарность" (89,9% проголосовали бы за вступление в НАТО). Вступление в НАТО также поддерживают абсолютное большинство электората "Слуги народа" (52,9%) и относительное большинство электората "Батьківщини" (49,6%). Среди сторонников ОПЗЖ абсолютное большинство (71,4%) проголосовали бы против вступления в НАТО, а поддержали бы вступление – 7,1%.

Большинство украинцев готовы к вступлению в ЕС и НАТО – опрос

В ходе проведенного опроса было учтено мнение 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Выборка репрезентирует взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Ее теоретическая погрешность не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце ноября было зафиксировано значительное снижение рейтинга в партии власти "Слуга народа" – на 8,1% против аналогичного исследования в конце октября. Так, в октябре за "слуг" проголосовали бы 44% украинцев, тогда как уже в ноябре только 35,9%.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
Теги
Европейский Союз НАТО
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Тогда пришло время референдума! Пукин же любит референдумы, давайте сделаем ему такой подарок!?
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
Ну так проведите референдум вместо фейковых опросов)))
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Рано или поздно Украина будет в НАТО! Украинцы должны вместе с близкими нам европейцами противостоять всяким тоталитарным недобиткам, которые застряли в средневековье со своими сцарями!
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