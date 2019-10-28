Бойцов 'Нацкорпуса' выводят из Золотого: в ООС и полиции 'засекретили' информацию

В штабе ООС и ГУ НП в Луганской области не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о якобы задаче правоохранителей в Золотом-4: выселить бойцов батальона "Азов" из населенного пункта.

Так, в комментарии OBOZREVATEL в полиции Попаснянского района, в который входит н.п. Золотое, сообщили, что им ничего неизвестно о такой информации.

"Левый берег"

Спикер полиции Луганской области Татьяна Погукай отказалась комментировать ситуацию и предложила обратиться в пресс-центр штаба ООС. Там OBOZREVATEL также не смогли однозначно ответить на вопрос, будут ли выводиться представители Нацкорпусу и другие добровольцы из Золотого-4 и порекомендовали обращаться в ГУ НП Луганской области.

"Полиция действует, обращайтесь к Нацполиции. Нам такая информация неизвестна. Мы не контролируем добровольцев, они граждане Украины", – сказали в пресс-центре ООС.

"Левый берег"

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 28 октября, в село Золотое-4 Луганской области прибыла полиция, которая якобы намерена выселить бойцов батальона "Азов" из населенного пункта.

Издание "Левый берег" опубликовало фото смс-сообщение, в котором говорится о том, что среди местной полиции введено так называемый режим "Желтой зоны", который запрещает любому, кроме жителей Золотого, находиться в населенном пункте. Таким образом добровольцев пытаться оттуда выселить.

Также ранее сообщалось о то, что ветераны-добровольцы, которые имели легальное оружие, вывезли его в сопровождении полиции с Золотого-4. На следующий же день, 28 октября, лидер Нацкорпуса в Золотом Денис Янтарь заявил, что оружие у добровольцев осталось, несмотря на заявления пресс-службы МВД.

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