Бойтесь не нитратов! Супрун назвала главную опасность арбузов

Главная угроза арбузов для человека состоит в кишечных инфекциях, которые живут на поверхности немытых фруктов и овощей, а не в содержании нитратов, как принято считать.

Об этом в своем Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, отметив, что на самом деле нитраты не представляют угрозы здоровью, так как они поступают в пищу целый год с овощами, мясом и питьевой водой.

"Количество нитратов в арбузах варьирует, но допустимая ВОЗ норма для человека весом 60 кг равна 300 мг. Такое количество содержится более чем в одном литре мякоти арбуза, которого щедро поливали аммонийной селитрой. Эта норма рассчитана прежде всего для младенцев – 50 мг/кг, а младенцы значительно уязвимее к действию нитратов взрослых и старших детей", – написала Супрун.

Арбуз Публичные люди

Главной угрозой здоровью, по ее словам, являются кишечные инфекции, в частности, сальмонеллез и листериоз, которые живут на поверхности немытых овощей, особенно тех, что продают на земле, трассе или на рынке у мяса.

"Если их резать и пробовать перед покупкой, есть дома немытыми, то бактерии с поверхности попадут в мякоть и впоследствии в кишечник. Достаточно даже купить пол арбуза в супермаркете, чтобы в разрез попали бактерии. Поэтому угрозу здоровью составляют не ранние арбузы, а грязные", – подытожила Супрун.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее она развенчала миф о причине рака, отметив, что ею не может быть обида.

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