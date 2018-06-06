Ситуація в ООС наразі така: кількість обстрілів в останні дні трішечки зменшилась. На щастя, немає 152-го калібру, дуже рідко - в районі Кримського, Авдіїіської промзони, Широкіно і Павлополя ворог обстрілює зі 120-х мінометів, але важкого озброєння немає. За сьогоднішню добу у нас троє поранених: один з них в Авдіївській промзоні, другий - в Кримському, третій - поки що мені невідомо.

Але одночасно є інформація, яка настрожує і дає привід замислитися і планувати свої дії.

Спостерігається досить велика активність постачання боєприпасів з Російської Федерації. Заходить досить велика кількість гусеничної техніки. Є офіційна інформація від місії ОБСЄ, яка зафіксувала близько 100 танків в Луганській області, системи залпового вогню "Град" напроти Широкиного, і в інші райони з Росії інтенсивно постачається боєкомплект і паливно-мастильні матеріали. Наприклад, за останні дві доби, за даними розвідників, з РФ на окуповану територію прибуло 400 тон палива - бензин і дизель. Це дуже велика кількість, якою можна заправити велику кількість техніки.

Також є інформація про те, що російські кадрові офіцери - командувачі 1-го і 2-го армійських корпусів отримали наказ з Генерального штабу РФ перед початком Чемпіонату світу з футболу, який відбудеться в Росії, зменшити кількість обстрілів. Але одночасно та кількість техніки і боєкомплекту, яка перетинає непідконтрольний адміністративний кордон України з Росією, дає можливість насторожитись і замислитись. Тим більше, що історично є гіркий досвід агресії Російської Федерації під час спортивних змагань. ООС готові до будь-якого розвитку подій.

Крім того, наприклад, минулого місяця інтенсивність роботи ворожих безпілотних апаратів була значно меншою, ніж цього місяця. Останні шість днів вже зафіксовано близько 30 вильотів. Вчора нашим ППОшникам неподалік Бахмуту вдалось збити безпілотний апарат російського виробництва "Орлан-10".

Для чого це робиться? Вони інтенсивно вивчають телевізони кожної бригади, кожного батальйону, сектору, щоб, і я не здивуюсь, в майбутньому чи найближчим часом нанести удар. Один з таких останніх обстрілів був в Новомиколаївці - між Костянтинівкою і Покровськом - вони розбомбили склад одного з наших підрозділів - це глибока тилова зона. За допомогою застосування там артилерійського вогню 152-го калібру активно-реактивного заряду вони можуть вдарити до 38 км чи навіть до 42-х нам в тил.

Виходячи з того, що всі, починаючи від командування армійським корпусом і закінчуючи заступником командира батальйону і навіть командирами рот - це кадрові російські військовослужбовці, які по відрядженню чи добровільно відправились воювати на Схід, - я не думаю, що вони ослухаються російського наказу відносно ЧМ-2018. Я би не був 100-відсотково впевнений, що цей наказ буде довго тривати. Вони своє рішення можуть швидко поміняти - за добу, дві чи навіть за тиждень. До початку чемпіонату у нас залишилось 8 днів. Наші розвідники слідкують і відстежують ситуацію, що відбувається.

Я особисто ненавиджу слів загострення, активізація. На Сході відбувається звичайна війна, яка триває протягом 5 років - десь вони, десь ми йдемо в наступ. Сказати, що її немає - це не сказати нічого. Мої колеги зараз в Авдіївській промзоні - там з 8-ї вечора до 6-ї ранку стрілковий бій не затихав. Тільки сонечко піднялось - всі пішли спати.

Наприклад, в Новозванівці декілька разів сьогодні вночі намагались штурмувати наші позиції - виходила ворожа розвідка, проводила розвідку боєм, вони витягували на себе вогонь, щоб подивитись, де розташовані наші вогневі позиції. Але хлопці молодці, тихенько снайперськими гвинтівками і кулеметами відпрацювали, не вскривали, де у них там стоять крупнокаліберні кулемети, де противотанкові гранатомети і решта озброєння.

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Так потихеньку на багатьох ділянках - десь аеророзвідкою, десь пішою розвідкою ворог починає дивитись, хто напроти них стоїть, тому що зараз на Сході пройшло досить багато ротацій, помінялось багато підрозділів і вони вивчають один одного. Так само з ворожої сторони помінялась велика кількість підрозділів, особового складу. Це нормальна військова практика, стратегія. Чекаємо від них якихось дій, але і вони чекають від нас якихось дій.

До сих пір вони трішки ображені на те, що ми зайшли в н.п. Південний - це була адміністративна частина Горлівки. Там була дуже велика кількість особового складу ворога. З Авдіївки туди переїхав майже весь підрозділ "Сомалі", частина підрозділу "Восток". І вони так само пішою розвідкою, інтенсивними короткочасними обстрілами мінометами намагаються вибити нас з цього населеного пункту, а їм нічого не вдається.

Вчорашні заяви третьої сторони - непризнаних лідерів окупованих територій Захарченка і Пушиліна, - що вони мають право порушити Мінські домовленості, повернути свою техніку на лінію розмежування, якраз пов’язані з нашим входом в Південний. Ми чудово розуміємо, що йде постачання чергової партії боєприпасів і техніки з Росії. Вони таке повернення важкого озброєння у зону відведення хочуть здійснити через постачання з РФ військової техніки.

Варто проаналізувати той наказ, який дає Генштаб в РФ, подивитись на те, що техніка активно стягується, і на заяви терористів. Що буде - час покаже. Сам штаб, всі підрозділи, всі бригади, батальйони, спеціальні підрозділи готові до розвитку будь-яких подій. Бажаємо їм успіху наступати!