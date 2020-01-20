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20 января • обновлено в 21:51
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"Чувствую себя мясом!" Волонтер сравнил прощание с "красивым самолетом" и "грузом-200": украинцы разделились

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Волонтер Сергей Голтва заявил, что церемония прощания с жертвами крушения украинского Boeing 737 в Иране превратилась в шоу, в то время как погибших на Донбассе военнослужащих встречают без подобных почестей.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook 19 января. Мужчина написал, что его сообщение "не для обсуждения", однако оно собрало множество полярных комментариев.

"Вижу в новостях этот красивый самолет, который привез погибших в авиакатастрофе, этот дорогущий кортеж катафалков под каждого погибшего, и плачу. Плачу не от того, что жаль этих людей, а от этого шика!" – заявил Голтва.

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"Чувствую себя мясом!" Волонтер сравнил прощание с "красивым самолетом" и "грузом-200": украинцы разделились

Коллаж

Он спросил у читателей, знаю ли они, как доставляют для похорон тела погибших на Донбассе.

"В большинстве случаев их привозят волонтеры, которые переоборудовали свои микроавтобусы под авторефрежиратори с крупной надписью "Груз 200", – отметил блогер. Он добавил, что часто волонтеры ищут деньги для сторонней помощи в похоронах.

Волонтер заявил, что "чувствует себя мясом". "Жизнь защитника превратилось в обычную математическую цифру на бумаге или еще хуже – в пиксели на компьютере", – написал он.

Пользователи сети ответили Голтве под постом, а также поставили ему более 8 тысяч лайков.

"У нас уже столько защитников погибли, что каждый день должен начинаться с минуты молчания, чтобы напомнить, что в стране – война и гибнут люди", – отметил один из комментаторов.

Комментарии к посту

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Комментарии к посту

Комментарии к посту

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Комментарии к посту

Комментарии к посту

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Комментарии к посту

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Комментарии к посту

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Как писал OBOZREVATEL, 18-19 января на Донбассе в результате обстрелов погибли два воина из 72-й бригады Черных Запорожцев.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Украина
Теги
разбился самолет МАУ Донбасс
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
В принципе он прав,да в дтп гибнет каждый день больше и ничего а тут прям трагедия,они то знали за что туда летали и им платили не по 10000 гривень,самолёт опасная работа и они это знали !
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
похороны ,дело печальное,и нет нужды превращать все в шоу.
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