"Чувствую себя мясом!" Волонтер сравнил прощание с "красивым самолетом" и "грузом-200": украинцы разделились

Волонтер Сергей Голтва заявил, что церемония прощания с жертвами крушения украинского Boeing 737 в Иране превратилась в шоу, в то время как погибших на Донбассе военнослужащих встречают без подобных почестей.
Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook 19 января. Мужчина написал, что его сообщение "не для обсуждения", однако оно собрало множество полярных комментариев.
"Вижу в новостях этот красивый самолет, который привез погибших в авиакатастрофе, этот дорогущий кортеж катафалков под каждого погибшего, и плачу. Плачу не от того, что жаль этих людей, а от этого шика!" – заявил Голтва.
Коллаж
Он спросил у читателей, знаю ли они, как доставляют для похорон тела погибших на Донбассе.
"В большинстве случаев их привозят волонтеры, которые переоборудовали свои микроавтобусы под авторефрежиратори с крупной надписью "Груз 200", – отметил блогер. Он добавил, что часто волонтеры ищут деньги для сторонней помощи в похоронах.
Волонтер заявил, что "чувствует себя мясом". "Жизнь защитника превратилось в обычную математическую цифру на бумаге или еще хуже – в пиксели на компьютере", – написал он.
Пользователи сети ответили Голтве под постом, а также поставили ему более 8 тысяч лайков.
"У нас уже столько защитников погибли, что каждый день должен начинаться с минуты молчания, чтобы напомнить, что в стране – война и гибнут люди", – отметил один из комментаторов.
Комментарии к посту
Скриншот
Комментарии к посту
Скриншот
Комментарии к посту
Скриншот
Комментарии к посту
Скриншот
Комментарии к посту
Скриншот
Как писал OBOZREVATEL, 18-19 января на Донбассе в результате обстрелов погибли два воина из 72-й бригады Черных Запорожцев.
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