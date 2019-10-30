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30 октября • обновлено в 11:35
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"Бодр и целенаправлен!" Геращенко посетил осужденного в Италии нацгвардейца Маркива

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Заместитель министра МВД Антон Геращенко встретился с нацгвардейцем Виталием Маркивым, которого приговорили к 24 годам тюрьмы в Италии.

Как отметил чиновник на своей странице в Facebook, несмотря на 2 года и 4 месяца проведенных в неволе, Маркив остается бодрым и целеустремленным. Он поддерживает свое тело и дух постоянными тренировками и много читает.

Геращенко напомнил, что ни в одной из 167 страниц приговора Маркиву нет ни одного доказательства или факта его причастности к гибели итальянского журналиста Рокелле и гражданина России Миронова, потерявших жизнь во время минометного обстрела в Славянске 24 мая 2014.

Геращенко посетил осужденного в Италии Виталия Маркива

Геращенко посетил осужденного в Италии Виталия Маркива

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"Больше всего ему обидно даже не за то, что он свои молодые годы проводит за решеткой, а за то, что итальянский суд фактически обвинил украинский народ в том, что он защищал свое государство от коварного нападения. Виталий передал слова искренней благодарности своим собратьям - бойцам добровольческого батальона НГУ имени Генерала Кульчицкого, а также его добровольным защитникам - волонтерам в Украине, Италии и по всему миру", - написал Геращенко.

Он добавил, что Маркив считает этот судебной процесс не юридическим актом, а сугубо политической, пиар-пропагандистской расправой над украинским солдатом.

Кроме того, по словам заместителя министра, вместе с лучшими итальянскими адвокатами Раффаэле Делла Валле и Никколо Бертолини к защите нацгвардейца приступил и украинский адвокат Александр Чебаненко.

Также Геращенко обнародовал ссылку на полный текст приговора Маркива на украинском языке.

"Предполагаю, что ознакомившись с текстом этого приговора, украинские юристы будут шокированы тем, что в Италии человек может получить 24 года лишения свободы без причинно-следственных связей между действиями и смертью другого человека", - отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL :

  • летом 2017 года в аэропорту Болоньи был арестован 29-летний украинский военный, служащий Национальной гвардии Виталий Маркив.

  • Бойца обвинили в причастности к смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 в Славянске в результате минометного обстрела.

  • Маркив категорически опровергает выдвинутые обвинения. Украина его поддерживает. По данным тогдашнего первого вице-премьера Виталия Яремы, Роккелли убили террористы: в тот момент в ВСУ на горе Карачун, из которой якобы велся обстрел, вообще не было минометов.

  • 12 июля Маркива осудили к 24 годам тюрьмы. Украинцы в сети бурно отреагировали на решение суда.

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Персоны
Антон Геращенко Виталий Маркив
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Александров Сергей
Александров Сергей
Себе место присматривает?
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Колоборденко Дмитрий
Колоборденко Дмитрий
От чего Виталику не быть целенаправленным? Цель у него ясная - откинуться через 24 года. Для этого ему потребуется изрядно бодрости. Не будет уже батальона им.Кульчитцкого, не будет Украины, в нынешнем виде, а Виталик ещё будет сидеть и сидеть...:)
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Serov Oleg
Serov Oleg
24 года...от звонка до звонка...
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