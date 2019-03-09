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''Б*ндеровцы используют'': в Крыму устроили пророссийскую провокацию с Шевченко

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В оккупированном Симферополе у памятника Тарасу Шевченко прошли мероприятия, посвященные 205-й годовщине со дня рождения выдающегося украинского поэта и художника.

Как сообщает "Крым.Реалии", сначала у памятника Кобзарю свой митинг провели пророссийские активисты под руководством "депутата Симферопольского горсовета" Сергея Ильичева. Участники пришли с российскими флагами и баннером "Русская община Крыма".

Выступающая на митинге председатель подконтрольной Кремлю "Украинской общины Крыма" Анастасия Гридчина заявила, что "б*ндеровцы используют имя Шевченко в корыстных целях" и что он "не был русофобом". Она считает, что Шевченко – это "объединительный образ трех славянских народов".

''Б*ндеровцы используют'': в Крыму устроили пророссийскую провокацию с Шевченко

ru.krymr.com

Некоторые пророссийские митингующие даже заявили, что Тарас Шевченко "российский писатель". Отмечается, что участники пророссийского митинга возложили цветы к памятнику Шевченко и прочитали посвященные ему стихи.

Новости
Тарасу Шевченко – 205: как отмечают день рождения символа Украины

За порядком во время мероприятия следили наряд "полиции" и два бойца "самообороны" Крыма.

''Б*ндеровцы используют'': в Крыму устроили пророссийскую провокацию с Шевченко

ru.krymr.com

После пророссийского митинга у памятника Шевченко собрались украинцы Симферополя, которые возложили букеты в цвета государственного украинского флага, декламировали любимые стихи Кобзаря, а также экспромтом исполнили широко известную песню на его слова "Реве та стогне Дніпр широкий".

''Б*ндеровцы используют'': в Крыму устроили пророссийскую провокацию с Шевченко

ru.krymr.com

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Тарас Шевченко
Место
Украина
Тег
Крым
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