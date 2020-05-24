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25 мая • обновлено в 01:44
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Майкл Щур разгромил фейковое средство защиты от коронавируса

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Комедийный ведущий Майкл Щур (Роман Винтонив) раскритиковал аферистов, которые продают украинцам неработающие "блокаторы вирусов", наживаясь на пандемии COVID-19.

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Новый ролик журналиста вышел на YouTube-канале "Телебачення Торонто" в рамках программы #@)₴?$0 (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Майкл Щур пояснил неэффективность "блокаторов вирусов"

Майкл Щур пояснил неэффективность "блокаторов вирусов"

Коллаж

"Это то, чего так долго ждали радикальные антипрививочники: наконец-то появился кто-то тупее, чем они. Теперь от коронавируса спасает кусок пластика с порошком внутри", – возмутились ведущие программы.

Они также показали несколько роликов с рекламой фейкового приспособления. Оно, как обещают аферисты, выделяет диоксид хлора, якобы убивая вирусы.

"Чтобы на 100% защититься от коронавируса, нужно задохнуться в испарениях диоксида хлора и умереть", – с сарказмом пояснил обман Майкл Щур. Его соведущая пошутила, что "блокатор" нужно класть "сразу в гроб".

В Украине "блокаторы вирусов" продаются и по 200, и по 400, и даже по 1800 гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Великобритании должны получить доступ к вакцине от COVID-19 уже к осени, однако завершение пандемии ученые назвали проблемой для разработки.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Персона
Майкл Щур
Место
Украина
Теги
болезнь инфекция вирус видео мошенники
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