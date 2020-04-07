В Украину придет настоящая весна: появился прогноз погоды на Благовещенье

Во вторник, 7 апреля, в праздник Благовещенья в Украине будет теплая и сухая погода.

Такой прогноз появился на сайте Укргидрометцентра. На всей территории будет солнечно с незначительной облачностью.

В западных регионах будет максимально тепло. В Закарпатской, Львовской и Волынской областях столбики термометров покажут +19...+20. В остальных областях – на несколько отметок ниже.

Погода в Украине на Благовещенье proua.com.ua

В Житомирской и Винницкой областях ожидается до +17. Аналогично и на Киевщине.

В центральных регионах – Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях – будет прохладнее – до +15. Такую же температуру покажут столбики термометров и на севере страны.

В восточных и южных областях прогнозируют от +10 до +15 днем. Минимальная температура до - 2 ожидается на Луганщине.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Укргидрометцентра, в Украине в апреле ожидается достаточно теплая погода. Количество прогнозируемых осадков находится в пределах средних многолетних значений.

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