Битва циклонов: Украину накроют метели и снегопады

В Украине в понедельник, 19 марта, ожидаются снегопады и метели, что может привести к нарушению движения транспорта.

Так, по данным Укргидрометцентра, сложные погодные условия станут результатом воздействия двух активных юго-западных циклонов.

"В Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Николаевской областях сильный снег, снежные заносы; в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях мокрый снег с дождем, местами гололед, на юге и востоке страны порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стал известен прогноз на начало новой недели.

Также глава Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, когда закончатся морозы и снегопады.