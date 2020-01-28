Главная Новости
28 января • обновлено в 14:02
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Били двое: в Черкасской области жестоко расправились с сотрудницей "Укрзалізниці"

2.8т
Читать материал на украинском

В Черкасской области двое мужчин избили дежурную по переезду. Полиция открыла уголовное производство.

Как сообщили на сайте пресс-службы "Укрзалізниці", инцидент произошел ночью на перегоне Цветково – Владимировка.

"Железнодорожница с травмами головы попала в больницу. О случае проинформированы правоохранительные органы, зарегистрировано уголовное производство", – говорится в сообщении.

В Черкасской области избили железнодорожницу

В Черкасской области избили железнодорожницу

По информации "Укрзалізниці", в прошлом году зафиксировано 23 случая нападений на железнодорожников.

"Зачастую при исполнении служебных обязанностей от агрессивных действий граждан страдают проводники, работники вокзалов, дежурные по переездам. В прошлом году зафиксировано 23 случая нападений на железнодорожников", – сказано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, четверо пассажиров избили проводника поезда Киев – Ивано-Франковск за замечание относительно курения в тамбуре.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
Тег
Укрзалізниця
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
22
5
Смешно
0
Интересно
13
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
А проводнику кидаться с кулаками,значит можно?!.Не нарывайся-не получишь,нервы во всех,веди себя по людски чай не барин!.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги