Били двое: в Черкасской области жестоко расправились с сотрудницей "Укрзалізниці"

В Черкасской области двое мужчин избили дежурную по переезду. Полиция открыла уголовное производство.

Как сообщили на сайте пресс-службы "Укрзалізниці", инцидент произошел ночью на перегоне Цветково – Владимировка.

"Железнодорожница с травмами головы попала в больницу. О случае проинформированы правоохранительные органы, зарегистрировано уголовное производство", – говорится в сообщении.

В Черкасской области избили железнодорожницу

По информации "Укрзалізниці", в прошлом году зафиксировано 23 случая нападений на железнодорожников.

"Зачастую при исполнении служебных обязанностей от агрессивных действий граждан страдают проводники, работники вокзалов, дежурные по переездам. В прошлом году зафиксировано 23 случая нападений на железнодорожников", – сказано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, четверо пассажиров избили проводника поезда Киев – Ивано-Франковск за замечание относительно курения в тамбуре.

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