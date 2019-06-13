"Без тортиков и букетиков": Вятрович резко высказался о 8 Марта

Украине необходимо отменить выходной день 8 Марта, чтобы уменьшить багаж советского прошлого и не дать России использовать его в целях пропаганды об "общих" традициях.

Такое мнение выразил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в интервью "Цензор. НЕТ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Что касается 8 Марта. Я считаю, что (отмена выходного. – Ред.) является элементом ухода от традиции советского прошлого. Неправильно, что Украина до сих пор живет по советскому календарю. Тем более, этот советский календарь очень активно использует Российская Федерация. Нельзя жить всинхрон с государством-агрессором. Это опасно. Все, что нас отдаляет от России, идет на пользу Украине. Все, что нас сближает, – к сожалению, будет использовано Россией против нас", – объяснил он свою позицию.

Владимир Вятрович

К тому же, добавил Вятрович, 8 Марта как день женщин совершенно не является проявлением уважения к ним. Он отмечается как выходной день в таких странах как Россия, Азербайджан. А они, как известно, не являются образцовыми в соблюдении прав женщин. В этой связи директор УИНП удивился критике его инициативы об отмене выходного частью феминистского лагеря.

"Потому что я убежден, что 8 Марта как выходной – это совершенно антифеминистский шаг. Если мы говорим о борьбе за права женщин, то нам этот праздник необходимо лишить тортиков-букетиков. Если мы хотим говорить, что это серьезная проблема, а в Украине она есть, то давайте относиться к этому серьезно, а не прятать ее за букетиками мимоз", – подчеркивает Вятрович.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вятрович говорил, что в Украине 8 Марта потеряло изначальный смысл в виде борьбы за права женщин, потому нужно отменить выходной.

Также он заявлял, что концепция 8 Марта должна полностью измениться. Он думал, что украинское общество готово отказаться от советской традиции, чтобы не жить в одном ритме с государством-агрессором.

Напомним: Вятрович считает, что в Украине необходимо сохранить выходной день 1 мая, однако делать выходным и 2 мая – нецелесообразно.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!