В Украине могут ввести "сухой закон": когда и почему

В Киеве, как и в половине регионов Украины, могут частично ввести "сухой закон". На сайте Киевской администрации появился проект решения, который запретит продажу алкогольных напитков с 23:00 до 10:00 ежедневно. Ожидается, что депутаты проголосуют его уже на следующем заседании.

Что дает запрет алкоголя и почему именно сейчас - разбирался OBOZREVATEL.

Ночью нельзя

В марте 2018 года Верховная Рада проголосовала за закон, который дает право городским советам определять время продажи алкогольных напитков на их территории.

Приняв изменения в ряд законов, нардепы разрешили горсоветам также и штрафовать за продажу алкоголя во время комендантского часа. Иммунитет получили лишь официально зарегистрированные рестораны. Владельцы же незаконных точек должны будут заплатить штраф от 30 (510 грн) до 100 (1700 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как указывали авторы закона, ежегодно от алкоголизма в стране погибают 40 тыс. человек. Причина тому - Украина одна из первых в мире по объемам потребления алкоголя. Оценив опыт отдельных украинских городов в сфере борьбы с алкоголизмом, депутаты решили помочь местным властям защититься от судов, которые, как показывает практика, могут и отменять такие решения.

Напомним, с 19 октября 2017 года Киевский городской совет уже запрещал продавать алкоголь в ночное время. После принятия решения коммунальные службы начали массово проверять точки продажи алкоголя, но запрет в итоге действовал недолго. В декабре 2017 года Антимонопольный комитет отменил решение Киевсовета, сославшись на отсутствие законодательных норм.

Похожая ситуация произошла и в Одессе. Тогда решение местного совета о запрете продажи алкоголя с 22:00 до 09:00 не подписал скандальный мэр Геннадий Труханов, аргументируя это отсутствием реальных полномочий.

После же принятия закона юридических нестыковок в этом вопросе нет.

По стопам Львова, Ужгорода и Черкасс

Практика запрета продажи алкоголя действительно популярна среди регионов Украины. Так, во Львове ""сухой закон действует еще с 2011 года. Само решение предусматривает запрет на продажу алкоголя в стационарных объектах торговли и временных сооружениях с 22:00 до 10:00.

“Это решение было принято с целью упорядочить розничную торговлю алкогольными напитками, устранить нарушения общественного порядка и уменьшить количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения”, - аргументировали на сайте Львовского горсовета.

Аналогичное решение было принято и Ужгородским исполкомом. Там запрещено продавать алкоголь с 23:00 до 07:00. А в Ивано-Франковске - с 22:00 до 08:00.

В Черкассах местные депутаты решили запретить и продажу табака. Так, на одном из заседаний было принято решение о запрете продажи пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков и табачных изделий в учреждениях торговли, на территории парков и скверов с 22:00 до 08:00, о полном запрете на территории пляжей, в учреждениях, где предоставляются платные услуги в сети интернет.

Новости Украинцев предостерегли от покупок алкоголя в интернете

Смотрите видео по теме

Власти Днепра в мае 2018 года также запретили продажу алкоголя с 22:00 до 7:00. Аналогичные решения были приняты и в Запорожье, Житомире, Луцке, Каменце-Подольском.

Есть ли эффект

В коалиции общественных организаций “За трезвую Украину” выяснили, что в целом уровень преступности в тех городах, где действует запрет, снизился.

Если в Чернигове в 2013 году, еще до принятия решения о запрете, было зафиксировано 118 преступлений в нетрезвом состоянии, то после установления ограничений началось стремительное сокращение таких случаев, и в 2017-м их совершено менее 40.

Похожая ситуация и в Луцке. Если в 2013 году, когда запрет не действовал, было зафиксировано 250 нарушений, то в 2016-м - 151, а в 2017 году - 109.

Новости Врачи назвали новую опасность алкоголя

Стремительное снижение показателей преступности мы видим и здесь. Если в 2010 и 2011 годах было зафиксировано 168 и 151 преступление соответственно, то в 2016 году - 32, а в 2017-м - 17 (данные не включают декабрь 2017). Не отстает в этом плане и Каменец-Подольский.

Фактически запрет на продажу алкоголя вечером улучшил ситуацию с мелкой преступностью. Правда, по мнению читателей OBOZREVATEL, после принятия такого решения в Киеве горожане могут вновь столкнуться с засильем незаконного алкоголя. 44% опрошенных опасаются, что власть не сможет проконтролировать незаконные потоки алкоголя, и в столице может попросту появиться больше "паленого" алкоголя. Вместе с тем 33% респондентов считают, что запрет улучшит ситуацию с безопасностью в стране.