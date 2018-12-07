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Без ответа: в УПЦ МП резко отреагировали на требования Варфоломея 

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В Московском патриархате назвали грубым и оскорбительным письмо патриарха Варфоломея, в котором он призвал главу УПЦ МП Онуфрия принять участие в объединительном Соборе.

Как передает "Интерфакс", заместитель главы синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов отметил, что Онуфрий вместо ответа вернул это письмо отправителю.

"Мне тоже не хотелось бы обсуждать такого рода документ. Знаю, что после того, как был опубликован его греческий текст, иерархи разных поместных Церквей прочли его, и многие из них сказали: мы теперь еще больше будем уважать митрополита Онуфрия", — заявил Балашов.

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Он уверен, что у предстоятеля УПЦ МП "очень высокий личный авторитет" не только в Украине, но и в международной православной среде.

"Его справедливо почитают человеком духовным, праведным по жизни. Так что симпатии православных не на стороне того, кто такое грубое, оскорбительное письмо отослал. Он ведь этим не митрополита Онуфрия унизил, а себя", — считает представитель Московского патриархата.

Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий

Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий

pravoslavie.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 ноября Вселенский Патриархат утвердил текст Томоса и проект устава независимой украинской церкви. Документ не представили широкой публике.

В Константинополе объявили, что украинская автокефальная церковь будет называться "Православная церковь в Украине".

Также стала известна дата объединительного Собора, после которого Украине вручат Томос, — он состоится 15 декабря. УПЦ МП отказались принять участие в Соборе

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персоны
Митрополит ОнуфрийПатриарх Варфоломей
Место
Украина
Теги
УПЦ МПКонстантинопольский патриархатцерковный конфликтединая церковьТомос
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Нацисты вы не правильно пишете, не УПЦ МП, а УПЦ.
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Santi Amonito
Santi Amonito
Какая противная рожа...
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Кравец Анатолий
Кравец Анатолий
Кацапские Московские Пидарасы 🇷🇺💩🖕 идут нахуй! Будут полностью платить за аренду земли, и всё остальное! Кацапстан будет помогать втягость! 😜🐐☠️🖕🏼💩💩🇷🇺🤣
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