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Берите шапки и зонты: Украину накроет непогода 

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На территории Украины в пятницу, 12 апреля, ожидаются дожди от небольших до умеренных и порывистый ветер.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, температура воздуха ожидается низкой на западе и севере, а также в Винницкой и Черкасской областях +8... +12 градусов.

На остальной территории будет теплее, +13... +18, а на Луганщине до +20 градусов.

Берите шапки и зонты: Украину накроет непогода 
Берите шапки и зонты: Украину накроет непогода 

В Киеве 12 апреля прогнозируются местами дожди, ветрено, +8... +9 градусов.

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Диденко посоветовала брать с собой зонты, надевать куртки, пальто, шапки и шарфы. По ее прогнозу, потеплеет, ориентировочно, с 18 апреля.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине погода в апреле будет теплой, но дождливой. По прогнозу синоптиков, весна не будет холоднее нормы.

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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