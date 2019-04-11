Берите шапки и зонты: Украину накроет непогода 

На территории Украины в пятницу, 12 апреля, ожидаются дожди от небольших до умеренных и порывистый ветер.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, температура воздуха ожидается низкой на западе и севере, а также в Винницкой и Черкасской областях +8... +12 градусов.

На остальной территории будет теплее, +13... +18, а на Луганщине до +20 градусов.

В Киеве 12 апреля прогнозируются местами дожди, ветрено, +8... +9 градусов.

Диденко посоветовала брать с собой зонты, надевать куртки, пальто, шапки и шарфы. По ее прогнозу, потеплеет, ориентировочно, с 18 апреля.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине погода в апреле будет теплой, но дождливой. По прогнозу синоптиков, весна не будет холоднее нормы.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся