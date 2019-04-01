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"Б*дло, иди на..!" Фарион устроила очередной языковой скандал

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Экс-нардеп от "Свободы" Ирина Фарион поскандалила с продавщицей интернет-магазина из-за употребления ею русского языка.

Более того, в процессе спора бывший парламентарий даже прибегла к нецензурной брани. Об этом она сама рассказала на своей странице в Facebook.

По словам Фарион, она заказала себе по интернету платье. После этого ей перезвонила консультант, которая общалась на русском языке. Экс-парламентарий попросила собеседницу говорить по-украински, поскольку она не понимает русского. Однако представитель интернет-магазина не выполнила просьбу Фарион, что и стало поводом для дальнейшего конфликта.

Ирина Фарион

Ирина Фарион

Facebook Ирины Фарион

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''Посылаю москвоязыких продавщиц!'' Фарион закатила скандал в книжном магазине Львова

"Быдло на проводе еще раз языком оккупанта. Я повторяю еще раз и говорю, что не куплю их товар. Оно что-то опять булькает. Тогда я: "Иди на...". Оно сразу пошло. Знает, быдло, куда идти. Так я проверила язык, приемлемый для сторон. Ха!" — написала Фарион.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Фарион заявила, что украинцы должны исключить из своей речи российские варианты имен. Она уверена, что чем быстрее украинский язык избавится от "Степ", "Петь", "Наташ", тем быстрее украинцы станут самодостаточной нацией.

  • Ранее она сказала, что с русскоговорящими гражданами Украины не нужно вести никакой дискуссии о языках, а сразу бить в лицо.

  • Экс-нардеп также резко раскритиковала попытки национальных меньшинств получить языковые преференции и обвинила украинцев в том, что они все время договариваются с теми, кому "надо стрелять в рот".

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Тема
Языковой скандал
Персона
Ирина Фарион
Место
Украина
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Комментарии
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Интересно
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Алексей Алексей
Алексей Алексей
Знаю людей хороших говорят только по русски.их тоже посылать.Как то неразумно для якобы интеллигента.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Алексей Алексей, вообще-то Украина страна христианской парадигмы, значит по плодам здесь решать кто есть кто. Фарион, например, шкура продажная ищ тех, кто против Украины, иначе бы она украинцев между собой не ссорила прикрываясь мовой.
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Иван Васильевич
Иван Васильевич
Эта Фарион - готовый препарат для психиатрических исследований.
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
Не звертайте увагу на цю жидовку .Про неї вже всі призабули ,вот і хочеться пропіаритись .На сході російськомовних воїнів ВСУне менше ніж україномовних ,і ні мова ні язык не перешкода для знищення путіністів і прихильників йухла
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