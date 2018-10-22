Начало здесь.

Кстати, врядли написали хоть где-то о том, как командиры Прилепина затрахали бойцов батальона караульной службой и показушными съемками, а также цирковыми парадами и съемками на полигонах. Передовую бойцы Прилепина видели точно также, как и жители тамбова - по телевизору и ни на метр ближе.

Хотя вру, была часть батальона на передовой пару месяцев. Правда, после того, как там пару бойцов сдохли, то к руководству батальона прибежали накачанные рыла и слезно попросились обратно в гостинницу. Все это донесли Прилепину и тот через захараста решил снять бойцов с передка и поставить их на охрану Донецка от невидимой дрг Хунты и марсиан.

Таким образом, батальон Прилепина по сути своей не был боевым подразделением, бойцы выполняли в основном функции помощников полицаев, охранников и обычных патрулей. Но Прилепин об этом не говорил, он снимал постановочные видео в Донецке и катался по рф, выбивал бабло для "боевого подраделения".

Ну а дальше Прилепин поднялся выше звезд: с помощью личных вооруженных дебилов он отжал несколько копанок, а потом захараст ввел Прилепина в руководство предприятий на оккупированных, чтоб русский писатель тоже мог пилить русские рубли, которые шли из рф.

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С этих шальных денег Прилепин закупал у минобороны рф новое оружие для своего батальона и делал ну проооосто чумовые фоточки и видосики, от которых в рф млели миллионеры.

Но случилась подстава. Русские кураторы приказали захарасту быстро передать батальон Прилепина в переподчинение полку и сдать все оружие. Прилепин от такого расклада был в шоке: потешный батальон как бизнес себя отлично показал,денег хватало и на содержание подразделение, и себе украсть+ очередь из меценатов гражданской войны в Украине с русскими паспортами была. Прилепин очень не хотел терять бизнес батальон, поэтому тянул время - сказал, мол нема питань, перепись имущества только сделаем и перейдет подразделение в переподчинение.

А потом произошел взрыв в кафе "сепар", после которого захараст улетел на концерт к Кобзону. Прилепин после ликвидации захарченко, отдав последние распоряжения командирам фото батальона, рванул в Москву вместе с тимофеевым [ташкентом] и казаковым, где они и горевали на камеры рос тв по поводу смерти Захараста.

Кстати, Прилепин наверное нигде не упоминает о том, как он кинул своих бойцов и офицеров на деньги? Странно... Он наверное отдаст деньги. Лет через 100. Чтоб вы понимали всю эпичность ситуации: Прилепин кинул на деньги офицеров ,солдат, а также партнеров по распилу русских денег. Писатель придумал отмазку о том, что мол все претензии к минобороны дыныры, хотя батальон содержался тупо на деньги меценатов из рф. Говорят что, бывший мынистр абароны дыныры по фамилии Кононов ну очень был взбешен, когда к нему пришли бойцы прилепина и начали требовать денег.

Сейчас писатель из рф живет на спакухе в рф и сочиняет бред о борьбе и подвигах его батальона с Украми да американцами. Правда, он нигде не пишет о том, как киданул на деньги свой бат. Но это ничего, быдло из рф книжки и так хорошо покупает. Также, готов поспорить, что прилепин нигде не упомянул о том, что когда его бывшие бойцы начали переводиться, то оказалось, шо они были не зашытниками дыныры, а тупо ходили с оружием - батальон не был приписан ни к одной из так называемых силовых структур рыныды. В итоге бывшие бойцы, если смотреть по бумагам, по сути были охранниками.

Большинство людей из батальона после роспуска циркового подразделения не смогли перевестись в другие части, а тупо остались на гражданке. Гостинница Прага пока осталась за Прилепиным, там живут те бойцы, которые выполняют функции помощников патрулей на массовых мероприятиях и в вечернее время суток. Таких бойцов там мизер, они для того, шоб бизнес не сдох Прилепина в основном.

Ну и о цифрах поговорим давайте фото батальона Прилепина. В месяц на подразделение уходило 5-6 млн фублев, все это были деньги от русских меценатов гражданской войны в Украине. Средние зряплаты в батальоне были от 15 до 50 тысяч фублями [местным платили не больше, чем 25].

Бойцов кормили в ресторане гостинницы, денег не жалели на это. Катался основатель циркового батальона по Донецку на лексусе 460-й модели, который приобрел на деньги из пожертвований. Также Прилепин сидел на потоках у захарченко, где имел нехилый процент с воровства топлива для заправки сельхозтехники + имел свой процент со схем по углю и металлу. На эти деньги Прилепин построил, если не ошибаюсь, ресторан под москвой для небедных клиентов.

Кстати, русский писатель нигде не упоминал, что так называемые офицеры батальона Прилепина на 90% были дети дынырийской ылиты и те, кого устроили по знакомству? Нет? Во ,блин. Он забыл наверное.

Сам Прилепин из затеи с батальоном имени себя прикурил 10-12 млн баксов. Но об этом он тоже врядли напишет, ибо спонсоры спросят по поводу денег и книжки никто не купит.

Мораль. Как же это эпично, согласитесь: русский писатель, который пишет на военные темы и величие рф, кинул русскоговорящих жителей Донбасса на бабло, сам на фейковом батальоне денег срубил, живет в рф, а гибнут на войне мирняк и местные дынырийцы. Это круче, чем МММ, ибо когда вата кидает вату- это прекрасно. Ждем от прилепина создания непобедимого флота дыныры или эпичные фоточки макеевской эксадрильи - лох не мамонт, лох не вымрет, ага.

P.S. Хочешь помочь русскому мальчику приехать с Донбасса домой в гробу? Это просто - инструкции на сайте http://hunta.in.ua/